Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión de 2026, según fuentes
GINEBRA, 4 dic (Reuters) - Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión 2026 después de que los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión decidieron el jueves no convocar a una votación sobre el asunto, pese a las amenazas de boicot de algunos países, dijeron a Reuters fuentes de dos miembros de la UER.
Los miembros votaron por abrumadora mayoría a favor de nuevas normas destinadas a disuadir a los Gobiernos y a terceros de promocionar desproporcionadamente canciones para influir en los votantes tras las acusaciones de que Israel impulsó injustamente a su participante de este año, dijeron ambas fuentes. (Reporte de Olivia Le Poidevin Edición en español de Javier López de Lérida)
