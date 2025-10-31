Israel pospone acuerdo de gas con Egipto; secretario de Energía de EEUU cancela visita

JERUSALÉN (AP) — El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, señaló que su negativa a firmar un acuerdo de gas de US$35.000 millones con Egipto causó que su homólogo estadounidense cancelara un viaje planeado a Israel.

Un comunicado de la oficina de Cohen el jueves por la noche indicó que las autoridades de Estados Unidos habían estado "ejerciendo una gran presión sobre las autoridades israelíes" para que aprobaran el trato, pero señaló que el ministro se negó a hacerlo "hasta que se aseguren los intereses israelíes y se acuerde un precio justo para el mercado israelí".

La decisión, según el comunicado, causó que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cancelara su viaje a Israel. La oficina de Wright no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada el viernes por la mañana. Funcionarios de Estados Unidos en Israel declinaron hacer comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto no respondió a una solicitud de comentarios.

La negativa de Cohen a firmar el acuerdo parece congelar el progreso en lo que su oficina considera el mayor acuerdo de exportación de gas en la historia de Israel, exportando gas natural del campo de gas Leviatán a Egipto.

El campo de gas está ubicado en el mar Mediterráneo, a 130 kilómetros (80 millas) de la costa del norte de Israel, según Chevron, una corporación de gas de Estados Unidos que opera la planta.

La medida de Cohen parece arriesgarse a mermar las relaciones de Israel con Estados Unidos y Egipto, ambos mediadores clave del alto el fuego entre Israel y Hamás, que ha pausado más de dos años de guerra. El comunicado de la oficina de Cohen señaló que se han hecho esfuerzos para resolver "los problemas políticos entre Israel y Egipto", pero no especificó más detalles.

