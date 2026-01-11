Israel prepara planes de nuevas ofensivas en Gaza en marzo

The Times of Israel informa al respecto, citando a un funcionario israelí y a un diplomático árabe.

Sin embargo, según este último, la operación no puede comenzar sin la autorización de Estados Unidos, que aún intenta avanzar el frágil alto el fuego alcanzado en octubre hacia una segunda fase que incluye el desarme de Hamás.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, escribe el periódico, acordó durante su reunión con Donald Trump el mes pasado cooperar en los esfuerzos para avanzar en el alto el fuego, pero no cree que logren desarmar a Hamás y, por lo tanto, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que preparen un plan de contingencia.

Los preparativos para una nueva ofensiva también son confirmados por otras fuentes, esta vez por el Wall Street Journal, según el cual "Israel y Hamás se preparan para la reanudación de los combates, ya que el grupo militante palestino se niega a desarmarse".

En Gaza, "Hamás se centra en reconstruir su capacidad militar, incluyendo partes de su infraestructura de túneles dañada. Además, ha recibido una nueva entrada de fondos que le ha permitido pagar regularmente los salarios de sus combatientes", sostienen las fuentes israelíes. (ANSA)