Israel presenta los resultados de su investigación sobre el 7 de octubre ante familiares de las víctimas

Las fuerzas de seguridad de Israel han presentado este jueves los resultados de su investigación sobre los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre ante los supervivientes y familiares de las víctimas del kibutz Beeri, uno de los atacados por el grupo armado palestino.

La pesquisa, que apunta a que las víctimas fueron "masacradas en sus propias casas" aquella jornada en la que 1.200 personas murieron a manos de Hamás en el marco de los ataques, también incluye uno de los incidentes más controvertidos de aquel día: el ataque del Ejército de Israel contra la vivienda de un residente, Pessi Cohen, donde Hamás tenía retenidos a varios rehenes.

Los resultados, que se harán públicos a lo largo del día, han sido presentados ante los supervivientes, familiares y allegados, en un hotel situado en la costa del mar Muerto, donde se encuentran desplazados miembros de la comunidad desde que tuvieron lugar los atentados.

Asimismo, las Fuerzas Armadas han enviado representantes a hablar con las familias de aquellos que se encuentran entre el más de un centenar de personas que murieron aquel día en el citado kibutz.

No obstante, algunos de los familiares han criticado las actuaciones de los militares, a los que acusan de actuar de forma "irresponsable" en relación con la situación en unas comunidades que se encuentran muy cercanas a la frontera con la Franja de Gaza. En este sentido, han puntualizado que las autoridades "deben trazar conclusiones apropiadas" al respecto.

Este es el caso de Sharon Sharabi, cuyos hermanos Eli and Yossi Sharabi fueron secuestrados por Hamás aquel día. Yossi falleció posteriormente cuando se encontraba en cautiverio en la Franja de Gaza, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Otros residentes, por contra, han considerado que las pesquisas "parecen serias y exhaustivas".

Los enfrentamientos registrados en Beeri, una de las mayores comunidades situadas cerca de Gaza, incluyen varios incidentes y el despliegue de varias unidades del Ejército israelí. En total, 101 civiles y 31 miembros del personal se las Fuerzas Armadas murieron allí y una treintena de personas fueron secuestradas, once de las cuales siguen en Gaza.

La investigación, llevada a cabo por el general Mickey Edelstein, excomandante de la División de Gaza, cubre todos los aspectos de los combates registrador el 7 de octubre en el kibutz, entre ellos el ataque contra la casa de Cohen.

A medida que el Ejército luchaba por recuperar el control de las comunidades fronterizas, el general de brigada Barak Hiram, comandante de la 99ª división de las Fuerzas Armadas, ordenó disparar contra la casa de Cohen, donde había 14 rehenes. El lanzamiento de los proyectiles se vio seguido por un tiroteo entre los militares y los milicianos de Hamás, y se saldó con trece rehenes muertos.

Europa Press