Israel prevé atacar Irán durante "al menos" una o dos semanas más, según medios israelíes

El ejército israelí prevé continuar sus bombardeos contra Irán durante "al menos" una o dos semanas, indicaron el miércoles varios medios de comunicación israelíes, citando informaciones transmitidas a los corresponsales de defensa, en el quinto día de guerra en Oriente Medio.

"En el seno del Tsahal [el ejército], se prevén al menos dos semanas más de bombardeos en Irán", titula el sitio web de noticias Ynet, el más leído en Israel.

Según el Times of Israel, el ejército "prevé al menos una o dos semanas más de operaciones en Irán, durante las cuales atacará otros miles de objetivos del régimen iraní".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado haber lanzado una ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán para eliminar la "amenaza existencial" que, según él, suponen para Israel los programas nucleares y balísticos iraníes.