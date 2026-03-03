Israel prevé una campaña de varias semanas contra Irán pero sin despliegue terrestre, según portavoz
TEL AVIV, 3 mar (Reuters) -
El ejército israelí se ha preparado para una campaña contra Irán que podría durar varias semanas, pero es poco probable que se desplieguen fuerzas terrestres, según informó un portavoz militar a los periodistas el martes.
"Nos hemos preparado para una campaña de varias semanas", dijo el teniente coronel Nadav Shoshani en una rueda de prensa online, y añadió que la duración de la campaña militar podría variar en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Calificó los avances logrados hasta ahora como positivos.
Cuando se le preguntó si Israel podría desplegar fuerzas terrestres en Irán, Shoshani respondió que era poco probable.
"No creo que sea algo muy probable en este momento para las fuerzas israelíes. No hay ninguna idea práctica en este momento, que yo sepa", afirmó.
Israel y Estados Unidos llevan desde el sábado realizando ataques aéreos contra Irán, lo que ha provocado represalias iraníes.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
afirmó el lunes
que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría durar "algún tiempo", pero no años. (Información de Alexander Cornwell y Steven Scheer; edición de Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)