Israel, primera reunión del Consejo de Paz de Gaza el 19 de febrero en Washington

Así lo informó Axios, citando a un funcionario estadounidense y a diplomáticos de cuatro países miembros del organismo.

Según el informe, el gobierno de Donald Trump espera que la cumbre avance en la segunda fase del plan de alto el fuego de Gaza y también sirva como conferencia de recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza.

Si se confirma la participación de Netanyahu, será la primera vez que el primer ministro se reúna con líderes árabes desde el estallido de la guerra en octubre de 2023.

La reapertura del cruce de Rafah la semana pasada marcó el primer paso en la implementación del plan de Trump.

Mientras, se desarrollan intensas negociaciones diplomáticas sobre el nombramiento de un consejo técnico que asumirá la autoridad de gobierno en la Franja.

Dos diplomáticos árabes declararon hoy al Times of Israel que Estados Unidos envió invitaciones a 26 países representados en el panel el viernes por la tarde (ANSA).