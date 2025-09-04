Israel promete "las diez plagas" bíblicas a los rebeldes hutíes de Yemen

El ministro de Defensa israelí prometió este jueves infligir "las diez plagas" bíblicas a los rebeldes de Yemen, después de que los hutíes intensificaran sus ataques contra Israel.

"Los hutíes están nuevamente disparando misiles contra Israel (...) Vamos a infligir las diez plagas" contra los rebeldes, escribió en X el ministro Israel Katz, en una alusión a las plagas de Egipto citadas por la Biblia.

En la Biblia hebrea, Dios envió una serie de calamidades a Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas que estaban esclavizados.

El ejército israelí informó previamente que un misil lanzado desde Yemen impactó afuera del territorio de Israel, un día después de interceptar dos proyectiles lanzados por los hutíes.

Los rebeldes yemenitas apoyados por Irán prometieron intensificar sus ataques contra Israel, luego de que su primer ministro y otros 11 altos cargos murieran la semana pasada en bombardeos israelíes.

Los hutíes han lanzado numerosos ataques con drones y misiles contra Israel desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023. El grupo afirma que actúa en solidaridad con los palestinos.

Israel ha lanzado varios ataques en represalia contra Yemen, dirigidos a puertos controlados por los hutíes y la capital Saná, también en manos de los insurgentes.

