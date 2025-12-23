Israel prorroga la posibilidad de prohibir medios considerados peligrosos

El Parlamento israelí anunció el martes la prórroga de una ley que permite prohibir la emisión en el país de cualquier medio extranjero que se considere perjudicial para la seguridad del Estado.

Esta legislación, aprobada en abril de 2024 durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, se dirigía principalmente a la cadena catarí Al Jazeera, a la que las autoridades israelíes acusaron de servir como "medio de propaganda" para los milicianos palestinos.

La ley se limitaba originalmente al estado de emergencia declarado al inicio de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, la Knéset votó el fin de ese estado de emergencia.

La enmienda recientemente aprobada supone que la ley seguiría en vigor durante otros dos años.

Según un comunicado publicado por la Knéset en X este martes, la enmienda "permite, en virtud de una disposición temporal válida hasta el 31 de diciembre de 2027, la restricción de las emisiones de medios de comunicación extranjeros que perjudiquen la seguridad del Estado".

En virtud de la ley, si el primer ministro determina que un medio de comunicación extranjero supone una amenaza para la seguridad del Estado, el ministro de Comunicaciones puede ordenar el cese de sus emisiones.

El ministro también está autorizado a cerrar las oficinas del medio, confiscar el equipo de emisión y bloquear su sitio web, según el texto del proyecto de ley publicado por el diario de izquierdas Haaretz.

La legislación exige que el primer ministro consulte a los organismos de seguridad, incluida la policía, antes de dictar una prohibición, aunque una única opinión favorable es suficiente.

La libertad de prensa se deterioró en Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, cayendo 11 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras de 2025, pasando del puesto 101 al 112 de los 180 países evaluados en 2024.