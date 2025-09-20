Israel prosigue su asalto a la ciudad de Gaza, 34 palestinos muertos

JERUSALÉN, 20 sep (Reuters) - El ejército israelí continuó el sábado su asalto a la ciudad de Gaza y a la Franja de Gaza en general, desmantelando pozos subterráneos y estructuras con trampas explosivas en ataques que dejaron 34 palestinos muertos, según las autoridades sanitarias gazatíes.

El asalto se produjo en un momento en el que está previsto que 10 países, entre ellos Australia, Bélgica, Gran Bretaña y Canadá, reconozcan formalmente un Estado palestino independiente el lunes, antes de la reunión anual de líderes en la Asamblea General de la ONU.

Israel ha intensificado esta semana su campaña de demolición militar de edificios de gran altura en la ciudad de Gaza, junto con un ataque terrestre.

En los últimos días, sus fuerzas, que controlan los suburbios orientales de la ciudad de Gaza, han estado bombardeando las zonas de Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa, desde donde se situarían para avanzar sobre las partes central y occidental de la ciudad, donde se refugia la mayor parte de la población.

El ejército calcula que ha demolido hasta 20 bloques de torres de la ciudad de Gaza en las últimas dos semanas y cree que unas 350.000 personas han abandonado la ciudad de Gaza desde principios de septiembre. Sin embargo, aún quedan unas 600.000 personas.

En esa cifra se incluyen algunos de los rehenes israelíes retenidos por el grupo militante Hamás.

El ala militar de Hamás difundió el sábado una imagen de los rehenes en el sitio de mensajería Telegram, advirtiendo de que sus vidas corrían peligro debido a la operación militar israelí en la ciudad de Gaza.

En casi dos años de combates, la ofensiva israelí ha matado a más de 65.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, ha extendido la hambruna, ha demolido la mayoría de las estructuras y ha desplazado a la mayor parte de la población, en muchos casos varias veces.

(Reportaje de May Angel Editado en español por Juana Casas)