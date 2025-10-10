Israel publica la lista de los 250 presos palestinos que serán liberados como parte del acuerdo con Hamás

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han publicado este viernes la lista con los nombres de los 250 presos palestinos que serán incluidos en el intercambio con todos los rehenes, vivos y muertos, que quedan en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, una medida que se enmarca en el acuerdo alcanzado entre las partes al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por Estados Unidos.

Los presos palestinos que se beneficiarán del pacto se encuentran en cadena perpetua en cárceles israelíes, si bien el acuerdo ha dejado fuera a figuras destacadas de la política palestina, como Maruán Barghuti, uno de los líderes de la Primera y Segunda Intifada y una destacada figura política en el seno de Al Fatá, o el líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) Ahmad Sadaat.

Tampoco serán liberados varios altos cargos de Hamás, como Ibrahim Hamed y Hasán Salamé, a pesar de las presiones ejercidas por parte del grupo armado alestino para lograr su puesta en libertad, tal y como refleja la lista publicada por el Ministerio de Justicia israelí.

De los 250 presos que serán liberados, se estima que 15 sean trasladados a Jerusalén Este, mientras que un centenar lo harán a Cisjordania y otros 135 quedarán sujetos a deportación.

No obstante, se han introducido varios cambios de última hora a lo largo de esta mañana, en la que ha entrado además en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Así, está previsto que Iyad Abú al Rub, comandante de Yihad Islámica en la zona de Yenín y condenado por orquestar atentados terroristas en suelo israelí, sea puesto en libertad junto a Muhamad Zakarné, miembro de Al Fatá que planeó un atentado en 2009.

A ellos se suma Muhamad abú al Rub, que fue condenado por un ataque con arma blanca que se remonta a 2017. Mahmud Qawashmé, alto cargo de Hamás liberado y arrestado de nuevo en Gaza en 2024, también será entregado.

El acuerdo incluye la liberación de más de 1700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023 pero que no se vieran implicados en los ataques, entre ellas todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.

Asimismo, por cada rehén israelí cuyo cuerpo sea entregado, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

AFIRMA QUE LA LISTA NO ESTÁ CERRADA

Por su parte, la Oficina de Información sobre Presos Palestinos, afiliada a Hamás, ha indicado en un comunicado que "aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el contenido de la lista y los nombres a incluir en el intercambio".

"Una vez se llegue a un acuerdo sobre los nombres de los presos se publicarán las listas oficiales en la plataforma de la oficina", recalca.