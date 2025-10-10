Israel publica una lista de 250 detenidos liberables a cambio de los rehenes en Gaza

Israel publicó el viernes una lista de 250 "detenidos por razones de seguridad" que podrían ser canjeados por los rehenes cautivos en Gaza, quienes deben ser liberados en el marco del acuerdo de alto el fuego con Hamás que entró en vigor a las 09:00 GMT.

La lista de detenidos, publicada en la página web del Ministerio de Justicia israelí, no incluye a ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina contra Israel.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, había transmitido los nombres de estos detenidos a Egipto, Estados Unidos y Qatar, mediadores en el conflicto que se desató tras el ataque del grupo islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023.

En la lista proporcionada por Hamás figuraban Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Hassan Salame y Abás Al Sayyed, condenados a cadena perpetua por atentados antiisraelíes mortales.

Israel y Hamás dieron el visto bueno a la primera fase del plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Desde entonces entró en vigor un alto el fuego a las 09:00 de este jueves y el ejército israelí anunció que se replegó hacia las líneas acordadas dentro de Gaza.

Según el plan de Trump, en las 72 horas siguientes a la entrada en vigor de la tregua, Hamás debe liberar a los 47 rehenes (vivos y muertos) capturados en el ataque que desencadenó la guerra, así como los restos mortales de un soldado muerto en 2014.

A cambio, Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y 1700 palestinos de Gaza arrestados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

dms-mj/al/sg/sag/meb