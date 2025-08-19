Israel: Qatar presiona a Israel para aceptar tregua en Gaza

Sin embargo, las negociaciones penden de un hilo.

De hecho, el premier israelí, Benjamín Netanyahu, dejó en claro que no cambió de opinión y que solo aceptará la liberación inmediata de todos los rehenes, y no en dos etapas como se había propuesto.

Sin embargo, fuentes israelíes indicaron que se está estudiando el nuevo plan presentado por Qatar.

Mientras, el primer ministro israelí arremetió contra el mandatario francés, Emmanuel Macron, en una carta, acusándolo de "alimentar el antisemitismo" con su plan de reconocer el Estado de Palestina.

El último plan para Gaza incluye una tregua inicial de 60 días, la liberación parcial de rehenes y de prisioneros palestinos, la entrada de ayuda humanitaria y el compromiso de las partes de negociar un alto el fuego permanente.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar calificó la respuesta de Hamás de "muy positiva", y señaló que era "casi idéntica a la previamente acordada por la parte israelí".

Por lo tanto, expresó su esperanza de que Netanyahu dé luz verde esta vez.

Las señales iniciales del Estado judío fueron negativas.

"No hemos cambiado" nuestra política y seguimos "exigiendo la liberación de todos los rehenes", informó una fuente gubernamental, especificando que "estamos en la fase final y decisiva contra Hamás".

Es decir, tomar el control de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados circundantes para asegurar la derrota del movimiento palestino y recuperar a los 50 rehenes restantes, veinte de los cuales siguen con vida.

Al mismo tiempo, no se cerró la puerta a las negociaciones.

Según dos funcionarios, la nueva propuesta árabe se está estudiando y se espera una respuesta en los próximos días.

Una posible tregua tendría un impacto significativo en la situación humanitaria en la Franja, agravada aún más por el desplazamiento masivo de residentes de la ciudad de Gaza hacia el sur.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a Israel de enviar palestinos a zonas donde aún persisten los bombardeos, como Al Mawasi.

Además, los trabajadores humanitarios en el cruce de Rafah afirman que cientos de camiones esperan la autorización israelí para cruzar la frontera y entregar alimentos: solo unos pocos logran hacerlo cada día.

En su guerra sin cuartel contra Hamás, Netanyahu también se enfrenta a otros adversarios, empezando por Macron.

"Me preocupa el alarmante aumento del antisemitismo en Francia y la falta de medidas decisivas de su gobierno para abordarlo.

En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas", criticó duramente en una carta al Palacio del Elíseo, afirmando que "tras sus declaraciones públicas atacando a Israel y señalando el reconocimiento de un Estado palestino, el fenómeno se ha intensificado".

Y, de esta manera, "el terrorismo de Hamás se ve recompensado".

La respuesta de París fue contundente: "No aprendemos lecciones de nadie en la lucha contra el antisemitismo".

Y esta enfermedad, que "está envenenando nuestras sociedades europeas, con una aceleración de los actos violentos desde el 7 de octubre, no puede ser explotada", fueron las palabras del ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad. (ANSA).