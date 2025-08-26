Israel: Que investigación sobre ataque a hospital lleve a algo, ONU

(ANSA-AFP) - GINEBRA, 26 AGO - La ONU insistió el martes en que Israel no solo debe investigar los ataques mortales en Gaza, como el ocurrido contra un hospital que causó la muerte de al menos 20 personas, entre ellos cinco periodistas, sino también garantizar que dichas investigaciones conduzcan a resultados.

“Las autoridades israelíes han anunciado en el pasado investigaciones sobre asesinatos, pero estas investigaciones deben conducir a resultados”, declaró a la prensa en Ginebra el portavoz de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan.

El lunes, ataques israelíes contra el Hospital Nasser en Khan Younis, una ciudad al sur de la Franja de Gaza, causaron la muerte de al menos 20 personas, incluidos cinco periodistas, lo que desató la indignación internacional.

Las agencias de noticias Reuters y Associated Press, así como la emisora qatarí Al Jazeera, emitieron comunicados en homenaje a su personal fallecido, mientras que el ejército israelí anunció el lunes la apertura de una investigación.

“Por supuesto, es responsabilidad de Israel, como potencia ocupante, investigar, pero estas investigaciones deben conducir a resultados”, enfatizó Kheetan. “Aún no hemos visto resultados ni medidas de rendición de cuentas. Seguimos esperando los resultados de estas investigaciones y exigimos justicia y rendición de cuentas”, añadió.

Al menos 247 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra de Gaza. “Estos periodistas son los ojos y los oídos del mundo y deben ser protegidos”, añadió Kheetan.

Al preguntársele si el ataque del lunes podía describirse como un “doble ataque”, en el que un primer ataque es seguido por un segundo dirigido contra rescatistas y otros civiles, Kheetan afirmó que debe investigarse.

“Podemos afirmar que, según informes, el ejército israelí lanzó varios ataques aéreos contra el Complejo Médico Nasser, y que hubo dos ataques aéreos en un corto período de tiempo”, declaró.

“Sabemos que uno de los cinco periodistas parece haber muerto en el primer ataque aéreo, mientras que otros tres parecen haber muerto en el segundo”, añadió.

“Este incidente y los asesinatos de todos los civiles, incluidos los periodistas, deben investigarse exhaustiva e independientemente, y debe hacerse justicia”, dijo Kheetan.

