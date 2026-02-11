Israel: rabinato acepta exámenes para mujeres

Esto se produce tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia del pasado mes de julio que, en un panel de tres jueces, dictaminó que "impedir que las mujeres se presenten a los exámenes administrados por el Gran Rabinato constituye discriminación".

La petición fue presentada en 2019 por seis mujeres que habían completado estudios avanzados en práctica judía (Halajá) en universidades femeninas y que solicitaron también presentarse a los exámenes, con posterior certificación, del Gran Rabinato de Israel.

Tres organizaciones que promueven el papel de la mujer en el judaísmo ortodoxo, entre ellas "Kolech - Foro de Mujeres Religiosas", también se unieron a la petición.

Luego de intentar sin éxito eludir la decisión del Tribunal Superior, el Rabinato también suspendió los exámenes para los hombres durante un largo periodo. Hoy, los exámenes se reabrirán con la posibilidad de que las mujeres participen por primera vez en la historia de la institución.

"Aplaudimos la decisión del Gran Rabinato de acatar la sentencia del Tribunal Supremo y abrir los exámenes de ordenación a las mujeres. Este es un paso importante y significativo que fortalece la confianza pública en las instituciones religiosas y expresa un compromiso con la igualdad dentro de la ley judía. Es una decisión positiva para la Torá, para la sociedad israelí y para el futuro de la ortodoxia en Israel", comentó el rabino Shaul Farber, presidente de la organización Itim, uno de los demandantes. (ANSA).