Israel: Raid sobre Saná, ataque a barrio presidencial

Las bombas de la aviación israelí golpearon el corazón de la capital de Yemen, cayendo en el área del complejo presidencial, donde se encuentra el palacio que es el centro del poder yemenita.

También se centraron en algunas bases misilísticas, según informó la emisora de televisión de los hutíes, al Masirah.

El ejército israelí confirmó que los ataques se llevaron a cabo contra decenas de objetivos militares de los rebeldes, explicando que también fueron alcanzadas las centrales eléctricas de Asar y Hizaz, así como un depósito de combustible: todas estructuras, afirmaron las FDI, utilizadas para las "actividades del régimen terrorista hutíes".

La operación de las FDI, que provocó al menos dos muertos y 35 heridos y que fue seguida en directo por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue en particular la reacción al último ataque misilístico de los hutíes. Este ataque, lanzado el pasado viernes por la noche contra Israel, supuestamente involucró por primera vez el uso de un proyectil con cabeza de racimo.

Una de las municiones impactó en el patio de una vivienda en la ciudad central de Ginaton, causando daños.

La falta de interceptación del proyectil preocupa, pero el ejército explicó que no está relacionada con el tipo de cabeza transportada por el misil: "Los sistemas de defensa aérea, con particular atención al estrato superior, son capaces de gestionar e interceptar tales misiles, como ocurrió en el pasado", aseguraron las FDI. No obstante, se abrió una investigación.

"Continuaremos apoyando a Gaza, sin importar el precio que tengamos que pagar", afirmaron los líderes de los rebeldes yemenitas, describiendo "la agresión contra el pueblo yemenita como un fracaso".

Mientras tanto, desde Teherán volvió a hacerse oír el ayatolá Jamenei, arrojando sombras sobre la posibilidad de encontrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Los problemas de Irán con Estados Unidos no pueden resolverse", afirmó el líder supremo, que también invocó la unidad nacional "frente a los complots de los enemigos, en particular de Estados Unidos e Israel, para sembrar discordia entre los iraníes".

Elogiando los ataques antiisraelíes de los "valientes" hutíes yemenitas apoyados por Irán, Jamenei afirmó que "todos deberían oponerse a Israel y bloquear cualquier ayuda al régimen. Irán está plenamente listo para actuar, de cualquier manera posible, para contribuir a erradicar este cáncer mortal". (ANSA).