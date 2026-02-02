Israel reabre el paso fronterizo de Ráfah entre Gaza y Egipto con fuertes restricciones

Por Haseeb Alwazeer y Nidal al-Mughrabi

GAZA/EL CAIRO, 2 feb (Reuters) - Israel reabrió el lunes la frontera entre Gaza y Egipto para los peatones, una medida que permitirá a los palestinos salir del enclave y volver a entrar a aquellos que quieran regresar tras huir de la guerra de Israel en el enclave

El paso, un territorio en manos de Israel de lo que antes era una ciudad de un cuarto de millón de habitantes que Israel demolió y despobló completamente, es la única ruta de entrada y salida para casi todos los dos millones de residentes de Gaza

El cruce fronterizo ha permanecido cerrado la mayor parte de la guerra, y su reapertura para permitir que al menos un pequeño número de residentes de Gaza tenga acceso al mundo exterior es uno de los últimos pasos importantes que se deben dar en la fase inicial del alto el fuego negociado por Estados Unidos y alcanzado en octubre

Una fuente palestina dijo que se esperaba que 50 palestinos entraran el primer día en Gaza, donde se someterían a severos controles de seguridad israelíes, y que a una cantidad similar se les permitiera salir

Quienes reciban el permiso de entrar en Gaza serían parte de los más de 100.000 palestinos que fueron capaces de huir de la franja durante los primeros meses de la guerra

A media mañana aún no estaba claro cuántas personas habían cruzado la frontera, si es que acaso alguna lo había hecho. Un responsable de seguridad israelí afirmó que "ya se ha abierto al movimiento de residentes, tanto para entrar como para salir"

Israel se apoderó del paso fronterizo en mayo de 2024, unos nueve meses después del inicio de la guerra de Gaza, que se detuvo de forma precaria gracias al alto el fuego negociado en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump

La reapertura de Ráfah era un requisito en la primera fase del plan más amplio de Trump para detener los combates entre Israel y los de Hamás

A pesar de la reapertura del paso, los ataques israelíes mataron al menos a cuatro palestinos el lunes, entre ellos un niño de tres años, en incidentes separados en el norte y el sur de la franja. El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre los incidentes

INSPECCIONES ISRAELÍES

Durante los primeros nueve meses del ataque de Israel a Gaza, iniciado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel, los palestinos podían huir a Egipto a través del paso fronterizo de Ráfah

Las autoridades palestinas afirman que unos 100.000 palestinos han huido de Gaza desde que comenzó la guerra, la mayoría de ellos durante los primeros nueve meses. Algunos contaron con el apoyo de organizaciones humanitarias. Otros pagaron sobornos a partes en Egipto para conseguir permiso para salir

Israel cerró el paso fronterizo de Ráfah después de que sus fuerzas irrumpieran en la zona y también ha cerrado el corredor que recorre toda la frontera de Gaza con Egipto

El cierre cortó una importante vía para que los palestinos heridos y enfermos pudieran buscar atención médica fuera de Gaza. Según Naciones Unidas, en el último año se ha permitido a unos pocos miles salir para buscar tratamiento médico en terceros países a través de Israel, aunque hay miles más que necesitan atención en el extranjero

Los palestinos que deseen cruzar por Ráfah tras la reapertura necesitarán la autorización de las fuerzas de seguridad israelíes, según han informado tres fuentes egipcias. Se han instalado muros de hormigón armado coronados con alambre de púas a lo largo de la zona de cruce, según las mismas fuentes

Los habitantes de Gaza que entren y salgan tendrán que caminar 2,5 kilómetros por el corredor Filadelfia, según las fuentes

En el paso fronterizo tendrán que atravesar tres puertas separadas, incluida una administrada por la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, bajo la supervisión de un grupo de trabajo de la Unión Europea, pero controlada de forma remota por Israel

PERIODISTAS EXTRANJEROS PROHIBIDOS EN GAZA

A pesar de la reapertura de Ráfah, Israel sigue negándose a permitir la entrada de periodistas extranjeros, a los que se ha prohibido el acceso a Gaza desde el inicio de la guerra, que ha causado una destrucción generalizada y ha devastado amplias zonas del territorio

Los aproximadamente dos millones de palestinos de Gaza viven en su mayoría en tiendas de campaña improvisadas y casas dañadas, rodeados de las ruinas de sus ciudades destruidas

La Corte Suprema de Israel está estudiando una petición de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por su sigla en inglés) que exige que se permita a los periodistas extranjeros entrar en Gaza desde Israel. Los abogados del Gobierno afirman que permitir la entrada de periodistas en Gaza podría suponer un riesgo para los soldados israelíes, al tiempo que han destacado los posibles riesgos para los reporteros

La FPA rechaza esta afirmación, alegando que se está privando al público de una fuente vital de información independiente. También señala el hecho de que, desde el inicio de la guerra, se ha permitido la entrada en el enclave a muchos trabajadores humanitarios y de las Naciones Unidas

El plan de Trump para Gaza, ahora en su segunda fase, prevé que el Gobierno se entregue a tecnócratas palestinos, que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren del territorio mientras se reconstruye

Israel ha puesto en duda la posibilidad de que Hamás deponga las armas y algunos funcionarios afirman que el ejército se está preparando para volver a la guerra. Desde que se alcanzó el acuerdo en octubre, los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 500 palestinos, según las autoridades sanitarias, mientras que los milicianos han matado a cuatro soldados israelíes

El sábado, Israel lanzó algunos de sus ataques aéreos más intensos desde el alto el fuego, matando al menos a 30 personas, en lo que dijo que era una respuesta a una violación de la tregua por parte de Hamás el viernes. (Escrito por Rami Ayyub; edición de Timothy Heritage, Jon Boyle y Peter Graff; editado en español por Tomás Cobos y Jorge Ollero Castela)