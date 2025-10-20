Israel reabre paso de Kerem Shalom hacia Gaza para la entrada de ayuda

El paso de Kerem Shalom, entre Israel y la Franja de Gaza, reabrió este lunes para permitir el paso de ayuda humanitaria un día después de una serie de bombardeos israelíes en el territorio palestino, anunció un mando militar israelí.

Kerem Shalom reabrió "en pleno cumplimiento del acuerdo" de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, declaró este responsable, añadiendo que el paso de Rafah -entre Egipto y Gaza- "permanecerá cerrado hasta nuevo aviso".

El domingo Israel anunció la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria al territorio, acusando a Hamás de haber violado el acuerdo de tregua, lo que el movimiento islamista negó.

