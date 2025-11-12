Israel reabre un paso fronterizo en el norte de Gaza para camiones de ayuda, según COGAT

GAZA, 12 nov (Reuters) - Israel reabrió el miércoles el paso fronterizo de Zikim, en el norte de Gaza, para permitir la entrada en el enclave de camiones con ayuda humanitaria, dijo COGAT, el brazo del ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda.

Las agencias de ayuda de la ONU han estado pidiendo la reapertura del cruce para que entre más ayuda a la devastada parte norte del enclave, especialmente tras el alto el fuego entre Israel y Hamás del mes pasado.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) dijo que el paso se cerró el 12 de septiembre y desde entonces ningún grupo de ayuda ha podido importar suministros. El ejército israelí no ha respondido a la petición de comentarios sobre los motivos del cierre.

Se permitió la entrada de parte de la ayuda humanitaria en el norte de Gaza a través del sur, pero se necesitaba más ya que el norte de la ciudad de Gaza y las zonas circundantes sufrían oficialmente hambruna, dijo un mes antes un monitor mundial del hambre.

Un comunicado de COGAT dijo que el cruce se abrió "de acuerdo con una directiva del escalón político".

"La ayuda será transferida por la ONU y las organizaciones internacionales tras minuciosas inspecciones de seguridad por parte de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa", añadía.

(Información de Jana Choukeir en Dubái; escrito por Nayera Abdallah; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)