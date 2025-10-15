Israel reabrirá el miércoles paso fronterizo de Rafah y dejará entrar a Gaza 600 camiones de ayuda (medio público)

Israel autorizará el miércoles la reapertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza para permitir el tránsito de ayuda humanitaria, informó la radiotelevisión pública KAN.

Con su desbloqueo, "600 camiones con ayuda humanitaria serán enviados (el miércoles) a la Franja de Gaza por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y los países donantes", indica el medio israelí en su sitio web sin citar fuentes.

KAN precisa que esta medida, decidida por "la esfera política", se produce tras la entrega el martes por la noche por parte de Hamas de otros cuatro cadáveres de rehenes en el marco del acuerdo de alto el fuego auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

avm-mj/sg/arm/dbh