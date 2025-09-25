Israel reabrirá el viernes el principal paso fronterizo entre Cisjordania y Jordania

Israel reabrirá el viernes para los viajeros el principal punto de paso entre Cisjordania ocupada y Jordania, según responsables israelíes y palestinos.

"El paso Allenby estará abierto únicamente para viajeros a partir de mañana por la mañana y funcionará según el horario habitual", declaró el portavoz de la Autoridad Aeroportuaria Israelí tras un anuncio similar del presidente de la Autoridad de Pasos Palestinos.

Este paso fronterizo abrirá para los viajeros el viernes de 08:00 a 12:30 (05:00 a 09:30 GMT), según la Dirección de Seguridad General jordana, que no precisó nada sobre el transporte de mercancías.

Este puesto fronterizo, ubicado en el valle del Jordán, es el único que permite a los palestinos de Cisjordania salir del territorio sin tener que pasar por Israel, que ocupa Cisjordania desde 1967.

Había sido cerrado el 18 de septiembre después de que un conductor de camión jordano que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza abriera fuego en el lado controlado por Israel, matando a dos soldados israelíes.

El ejército israelí había pedido entonces a Amán suspender el paso de la ayuda con destino a la Franja de Gaza, devastada por casi dos años de guerra.

