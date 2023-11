El ejército israelí lanzó el miércoles una operación "selectiva" dentro del mayor hospital de la Franja de Gaza, donde se hacinan miles de civiles, pero que según Israel y Estados Unidos acoge un puesto de comando estratégico de Hamás.

"Las fuerzas de defensa israelíes realizan una operación selectiva y de precisión contra Hamás en un sector específico del hospital Al Shifa", en la ciudad de Gaza, declaró el ejército en un comunicado el miércoles temprano.

El ejército dispone en el lugar "de equipos médicos y de personas que hablan árabe que han sido entrenadas específicamente para este ambiente sensible y complejo y con el objetivo de que no se cause ningún daño a los civiles usados por Hamás como escudos humanos", agregó sin precisar sus objetivos.

Miles de personas entre pacientes, personal médico y civiles desplazados por la guerra se encuentran atrapadas dentro del hospital Al Shifa, rodeado por las tropas israelíes.

"Estoy en el hospital y veo decenas de soldados y comandos en el departamento de urgencias y en la recepción y hay tanques que han entrado en el complejo del hospital", dijo a la AFP Youssef Abu Reesh, alto responsable del Ministerio de Salud de Hamás, que pidió a la ONU intervenir "inmediatamente" para frenar la operación.

El director del hospital había declarado que al menos "179 cuerpos" fueron enterrados el martes en una fosa común dentro del complejo.

"Hay cadáveres esparcidos en los pasillos del complejo hospitalario y las salas refrigeradas de las morgues ya no tienen" electricidad, afirmó el director Mohamad Abu Salmiya antes de esta operación.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ejército israelí les había avisado previamente de su intención de entrar en este hospital, convertido en centro del conflicto estallado el 7 de octubre.

"Advertimos contra una masacre en el hospital", dijo en un comunicado previo a la operación, en el que hacían responsable a Israel, Estados Unidos y la comunidad internacional de la seguridad de los civiles dentro de Al Shifa.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había denunciado "la situación horrible" dentro del hospital y había reclamado un alto el fuego inmediato "en nombre de la humanidad".

- ¿Luz verde de EEUU? -

El ejército israelí acusa a Hamás de esconder en Al Shifa hospital una posición de mando estratégica y de usar a la población civil como "escudos humanos".

La Casa Blanca se alineó el martes con estas acusaciones y aseguró que Hamás y otro grupo palestino, la Yihad Islámica, "operan un núcleo de comando y control desde Al Shifa".

En un comunicado, Hamás responsabilizó "plenamente" de la operación al presidente estadounidense, Joe Biden, que al adoptar "el falso relato" de Israel "ha dado luz verde a la ocupación para cometer más masacres contra civiles".

Aunque sin evocar directamente la operación israelí, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reiteró que "hospitales y pacientes deben ser protegidos".

"Como hemos dicho, no respaldamos atacar un hospital desde el aire y no queremos ver disparos en un hospital donde gente inocente, desamparada y enferma trata de recibir cuidados médicos", dijo.

Poco antes de lanzar la operación, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, dijo que el ejército había "hecho saber a las autoridades competentes de Gaza que todas las actividades militares en el hospital debían terminar en 12 horas", pero que "este no fue el caso desgraciadamente".

"A lo largo de las últimas semanas, hemos indicado en varias ocasiones que el uso continuo del hospital Al Shifa con fines militares por parte de Hamás llevaría al fin de su protección en virtud del derecho internacional", argumentó.

- Negociación por los rehenes -

La guerra se desencadenó el 7 de octubre por el sangriento ataque cometido por Hamás en territorio israelí, que dejó unos 1.200 muertos -civiles en su mayoría-, según las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" al movimiento islamista y lanzó una campaña de bombardeos en la Franja de Gaza, además de una operación terrestre iniciada el 27 de octubre.

La ofensiva israelí ha matado a más de 11.300 personas, sobre todo civiles y de las que 4.650 eran niños, según el Ministerio de Salud de este territorio, que también lleva más de un mes bajo asedio y sin apenas acceso a suministros básicos.

Además, Hamás, clasificado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, secuestró el día del ataque a unas 240 personas que fueron llevadas a Gaza, según el ejército israelí.

La situación de estos rehenes es una arista complicada para el gobierno israelí, presionado por las familias para obtener su liberación, y objeto de negociaciones en las que está mediando Catar.

El Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos exigió el martes al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu "un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes de Gaza", según un comunicado.

Además, un centenar de familiares de rehenes y simpatizantes con la causa iniciaron una marcha de cinco días y 63 km este martes desde Tel Aviv a la oficina de Netanyahu, en Jerusalén.

Fuentes oficiales egipcias declararon a una televisión próxima a los servicios de seguridad que el jefe del Mosad, la agencia de inteligencia israelí, estaba en El Cairo "para discutir sobre una tregua humanitaria y la cuestión del intercambio de prisioneros".

El domingo, Netanyahu evocó la posibilidad de un acuerdo para liberar a los rehenes, pero Hamás acusó posteriormente a Israel de "tergiversar" la situación.

