Israel reanuda la entrada de ayuda en la Franja de Gaza pero mantiene Rafá cerrado "hasta nuevo aviso"

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Israel ha accedido a que tras los ataques de este pasado fin de semana la ayuda humanitaria haya vuelto a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, pero mantiene en el aire la fecha de la reapertura del de Rafá.

La ayuda entra en Gaza previa "inspección" de las autoridades israelíes y en "pleno cumplimiento" con el acuerdo de paz suscrito por mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han asegurado fuentes de seguridad israelíes a Europa Press. Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no contempla por ahora reabrir el paso de Rafá, situado en la frontera con Egipto.

En este sentido, las fuentes consultadas han explicado que por una decisión "política" este paso "permanecerá cerrado hasta nuevo aviso". Estas fuentes han matizado también que en Rafá sólo se contempla el futuro tránsito de personas, lo que en principio cierra la puerta al envío de ayuda.

Del permiso israelí depende también la reactivación de la misión de la UE en Rafá (EUBAM Rafá), inicialmente anunciada para la semana pasada.