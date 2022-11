Israel rechaza el nuevo proceso en la CIJ por ser "un premio para el terrorismo"

El primer ministro saliente de Israel, Yair Lapid, ha manifestado este s√°bado su rechazo a la petici√≥n de una comisi√≥n de la Asamblea General de la ONU de solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que eval√ļe la ocupaci√≥n israel√≠ de los territorios palestinos por considerarla un "premio para el terrorismo".

"Los palestinos quieren sustituir las negociaciones por pasos unilaterales. De nuevo utilizan a las Naciones Unidas para atacar a Israel", ha afirmado Lapid, seg√ļn recoge el diario 'The Times of Israel', al tiempo que ha advertido que con esta iniciativa "no se cambiar√° la realidad ni ayuda al pueblo palestino en modo alguno" e "incluso puede resultar en una escalada" y ser "un permio para el terrorismo".

Lapid ha subrayado el car√°cter "unilateral" de la iniciativa. "Este es un nuevo acto unilateral palestino que socava los principios b√°sicos para resolver el conflicto y que podr√≠a da√Īar las posibilidades de un futuro proceso", ha a√Īadido.

Además ha dado las gracias a los países que han votado en contra de la resolución y también a los que se abstuvieron. A los que sí la apoyaron les ha pedido "reconsiderar su postura y manifestarse en contra cuando se vote en la Asamblea General".

El jueves la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU votó favor de la iniciativa "Prácticas israelíes y actividades de asentamiento que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros árabes de los territorios ocupados", por un margen de 98 a favor, 17 en contra y 52 abstenciones.

El texto pide una opinión sobre las consecuencias de la violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación por parte de Israel con la ocupación, la colonización y la anexión de territorios palestinos ocupados desde 1967.

Asimismo, el texto reza que la CIJ debe investigar las medidas israelíes "dirigidas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén", así como la "legislación y las medidas discriminatorias" contra el pueblo palestino.

Europa Press