Israel rechaza una propuesta a la baja de Hamás y exige la liberación de los rehenes "de una sola vez"

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno israelí ha insistido este domingo en que Hamás debe liberar inmediatamente a todos los rehenes, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas, y ha exigido su desarme inmediato en un comunicado emitido en respuesta a una información del 'Times of Israel' que hablaba de cierta relajación en las condiciones del movimiento palestino para poner fin al conflicto.

En un comunicado a los medios nacionales, la Oficina del Primer Ministro aclara que Israel "aceptará un acuerdo con la condición de que todos los rehenes sean liberados de una sola vez y de acuerdo con nuestras condiciones para el fin de la guerra".

Dichas condiciones, añade la oficina, sin moverse un milímetro de su posición habitual, "incluyen el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí del perímetro de Gaza y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que conviva en paz con Israel".

Esta declaración tiene lugar después de que las fuentes de la mediación árabe indicaran al 'Times of Israel' que los negociadores de Hamás en El Cairo habían declarado su voluntad de ceder en las demandas que hicieron el mes pasado y que llevaron al colapso de las conversaciones sobre los rehenes en Doha (Qatar).

Las fuentes del medio israelí indicaron que la mediación árabe sospecha que Israel está empleando su reclamación de desarme como una "píldora envenenada" para reventar las conversaciones, dado que Israel proseguiría con sus operaciones militares en Gaza, aunque Hamás emprendiera un desarme inmediato -- algo que el grupo no está dispuesto a hacer bajo ningún concepto -- bajo la excusa de que sería necesario verificar la situación sobre el terreno.

Los mediadores árabes prefieren un enfoque gradual para abordar el problema de las armas de Hamás, similar al sistema que está intentando concretar el Gobierno libanés con las milicias de Hamás.

En este sentido, y según estas fuentes diplomáticas, los países árabes están dispuestos a contribuir con tropas a este esfuerzo, siempre que sea por invitación de la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania.