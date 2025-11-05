Israel recibe el cuerpo de otro rehén entregado por Hamás en Gaza

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades israelíes han recibido este miércoles por la noche el cuerpo de otro de los rehenes que permanecían en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas, en el marco del proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"El féretro del rehén fallecido, escoltado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ha cruzado recientemente la frontera hacia territorio israelí y se dirige al Centro Nacional de Medicina Forense para llevar a cabo el proceso de identificación", ha anunciado el Ejército israelí.

Al mismo tiempo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha indicado que "Israel ha recibido a través de la Cruz Roja el féretro de un rehén fallecido que ha sido entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dentro" del enclave palestino.

"El esfuerzo por rescatar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que el último rehén sea rescatado", ha indicado a través de un comunicado en el que ha pedido al público que respete la privacidad de las familias.

El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O —que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes—, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 22 israelíes.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.