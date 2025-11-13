Israel recibió el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes de Gaza, informa la oficina de Netanyahu
Israel recibió este jueves el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina...
Israel recibió este jueves el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet en Gaza y será trasladado a Israel para su identificación.
Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.
Desde entonces, el movimiento islamista entregó a Israel la mayoría de los restos y quedaban cuatro secuestrados fallecidos en Gaza: tres israelíes y un tailandés.
