Israel recibió los cuerpos de tres rehenes en Gaza, afirma la oficina del primer ministro

La Cruz Roja entregó a Israel los restos de tres rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y llevados a Gaza, anunció este domingo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

Los féretros de los rehenes, ya en manos del ejército israelí y de los servicios de inteligencia interior (el Shin Bet), "serán trasladados a Israel, donde serán acogidos durante una ceremonia militar", apuntó la oficina de Netanyahu.

Luego serán analizados en el Instituto Nacional de Medicina Forense, para ser identificados, precisó la fuente.

Previamente, el ejército israelí había indicado en un comunicado que los cuerpos habían sido entregados a la Cruz Roja.

"Según la información de la Cruz Roja, les entregaron tres ataúdes de rehenes muertos y ahora están siendo llevados a las tropas (del ejército israelí) en la Franja de Gaza", explicó.

Horas antes, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, habían anunciado la entrega de "los cuerpos de tres soldados israelíes capturados" y que habían sido hallados este domingo "en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza".

Hasta este domingo, Hamás había devuelto los restos de 17 de los 28 cuerpos que seguían en Gaza y que debían haber sido entregados al principio de la tregua.

Según explicó el grupo, localizar los cadáveres está siendo una tarea "compleja y difícil", en un territorio devastado reducido a ruinas.

Los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos causaron enfado en el Ejecutivo israelí.

jd/dcp/jvb/db