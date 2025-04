Israel rectifica su versión sobre la muerte de 15 médicos en Gaza tras video testimonial

NACIONES UNIDAS (AP) — El Ejército israelí se retractó de su versión sobre la muerte de 15 paramédicos palestinos a manos de sus fuerzas el mes pasado, después de que un video de teléfono pareció contradecir sus afirmaciones de que sus vehículos no tenían señales de emergencia encendidas cuando soldados abrieron fuego contra ellos en la Franja de Gaza.

Primero, el Ejército dijo que abrió fuego porque los vehículos "avanzaban de manera sospechosa" hacia los militares sin luces delanteras ni señales de emergencia. Un funcionario militar israelí, que habló tarde el sábado bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que esa versión era "errónea".

Las imágenes muestran a los equipos de la Media Luna Roja y de Defensa Civil conduciendo lentamente con las luces de sus vehículos de emergencia parpadeando, logotipos visibles, mientras se acercaban para ayudar a una ambulancia que había sido atacada anteriormente. Los equipos no parecen actuar de manera inusual o amenazante mientras tres paramédicos emergen y se dirigen hacia la ambulancia afectada.

Sus vehículos inmediatamente son objeto de una ráfaga de disparos, que continúa durante más de cinco minutos con breves pausas. Se puede escuchar al dueño del teléfono rezando.

"Perdóname, madre. Este es el camino que elegí, madre, para ayudar a la gente", llora, con la voz débil.

Ocho miembros del personal de la Media Luna Roja, seis trabajadores de Defensa Civil y un empleado de la ONU fueron asesinados en el tiroteo antes del amanecer del 23 de marzo por tropas israelíes que realizaban operaciones en Tel al-Sultan, un distrito de la ciudad sureña de Rafah en Gaza. Las tropas luego pasaron con excavadoras por encima de los cuerpos y los vehículos destrozados y los enterraron en una fosa común. Trabajadores de la ONU y de rescate pudieron llegar al sitio hasta una semana después para desenterrar los cuerpos.

El vicepresidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, Marwan Jilani, dijo que el teléfono con las imágenes fue encontrado en el bolsillo de uno de sus empleados asesinados. El embajador palestino ante las Naciones Unidas distribuyó el video al Consejo de Seguridad de la ONU. The Associated Press obtuvo el video de un diplomático de la ONU bajo condición de anonimato porque no se ha hecho público.

Un paramédico que sobrevivió, Munzer Abed, confirmó la veracidad del video a la AP. Dos estructuras de concreto en forma de bloque visibles en el video también se ven en un video de la ONU publicado el domingo que muestra la recuperación de los cuerpos del sitio, una señal de que están en la misma ubicación.

Al ser consultado sobre el video, el Ejército israelí dijo el sábado que el incidente estaba "bajo un examen exhaustivo".

Un paramédico sigue desaparecido

El jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, Younes Al-Khatib, pidió una investigación independiente. "No confiamos en ninguna de las investigaciones del Ejército", dijo en una sesión informativa en la ONU el viernes.

Un paramédico, Assaad al-Nassasra, sigue desaparecido, de acuerdo con la Media Luna Roja. Abed dijo que vio cuando soldados israelíes se llevaron a al-Nassasra con los ojos vendados. Al-Khatib indicó que la organización ha preguntado al Ejército dónde está retenido el empleado.

Al-Khatib dijo que los hombres asesinados habían sido "objetivo a corta distancia" y que pronto se publicaría un informe de autopsia forense.

Israel ha acusado a Hamás de mover y esconder a sus combatientes dentro de ambulancias y vehículos de emergencia, así como en hospitales y otras infraestructuras civiles, argumentando que eso justifica los ataques contra ellos. El personal médico en gran medida niega las acusaciones.

Los ataques israelíes han matado a más de 150 socorristas de la Media Luna Roja y Defensa Civil, la mayoría de ellos mientras estaban de servicio, así como a más de 1.000 trabajadores de la salud, según la ONU. El Ejército israelí rara vez investiga tales incidentes.

Ambulancias bajo una ráfaga de fuego israelí

Las ambulancias comenzaron a dirigirse a Tel al-Sultan alrededor de las 3:50 de la mañana del 23 de marzo, respondiendo a informes de heridos, dijo Jilani. La primera ambulancia regresó a salvo con al menos un herido, pero las ambulancias posteriores fueron atacadas, señaló.

Con las manos temblorosas, Abed dijo a la AP el sábado que cuando su ambulancia entró en el área, las luces de la sirena estaban encendidas. "De repente, te lo digo, hubo disparos directos hacia nosotros", tan intensos que el vehículo se detuvo, dijo.

Abed, quien lleva diez años en la Media Luna Roja, relató que estaba sentado en el asiento trasero y se agachó al suelo. Dijo que no podía escuchar nada de sus dos colegas en el asiento delantero, los únicos otros en el vehículo. Parecen haber sido asesinados instantáneamente.

Tropas israelíes, algunas con gafas de visión nocturna, sacaron arrastrando a Abed de la ambulancia y al suelo, dijo. Lo hicieron desnudarse hasta quedar en ropa interior, lo golpearon por todo el cuerpo con las culatas de sus rifles, luego le ataron las manos a la espalda, dijo.

Lo interrogaron, preguntándole sobre su entrenamiento como paramédico y cuántas personas había en la ambulancia con él, dijo. Un soldado le puso el cañón de su rifle automático en el cuello. Otro presionó la hoja de su cuchillo en la palma de Abed, casi cortándola, hasta que un tercer soldado los apartó y le advirtió a Abed: "Están locos".

Abed dijo que los vio abrir fuego contra los siguientes vehículos que llegaron. Los soldados lo obligaron a ponerse boca abajo y presionaron un arma en su espalda, dijo, y en medio de los disparos en la oscuridad, solo pudo ver dos vehículos de Defensa Civil.

El video muestra el terror del paramédico

El video del teléfono muestra un convoy de rescate de vehículos de la Media Luna Roja y Defensa Civil que fue enviado después de perder contacto con la ambulancia afectada. Tomado desde el tablero de un vehículo, muestra varias ambulancias y un camión de bomberos moviéndose por un camino a través de un área desolada en la oscuridad. Las luces de emergencia en sus techos parpadean todo el camino.

Llegan a una ambulancia al costado del camino y se detienen junto a ella, con las luces aún parpadeando. No se ven tropas israelíes.

"Señor, que estén bien", dice un hombre en el coche. Luego grita: "¡Están tirados en el suelo!" — aparentemente refiriéndose a cuerpos. Se pueden ver a tres hombres con ropa naranja de Defensa Civil saliendo de los vehículos y caminando hacia la ambulancia detenida.

Se escucha un disparo y uno de los hombres parece caer. Estalla el tiroteo.

El hombre que sostiene el teléfono parece salir del coche y al suelo, pero la pantalla se vuelve negra, aunque el audio continúa. El tiroteo continúa durante casi cinco minutos y medio, con largas y pesadas ráfagas seguidas de silencios interrumpidos por disparos individuales y gritos y alaridos.

Durante todo el tiempo, el hombre con el teléfono dice una y otra vez: "No hay más Dios que Dios y Mahoma es el profeta de Dios" — la profesión de fe que los musulmanes dicen cuando temen que están a punto de morir. Cerca del final del video de seis minutos y 40 segundos, se pueden escuchar voces gritando en hebreo. "Los judíos están viniendo", dijo el hombre, refiriéndose a los soldados israelíes, antes de que el video se corte.

El funcionario militar israelí afirmó que no hubo "maltrato" y dijo que no sabía por qué los vehículos habían sido enterrados. No tenía información sobre el paramédico que seguía desaparecido.

Israel afirma que encontraron milicianos después

El Ejército israelí dice que después del tiroteo, las tropas determinaron que habían matado a una figura de Hamás llamada Mohammed Amin Shobaki y a otros ocho milicianos. Sin embargo, ninguno de los 15 paramédicos asesinados tiene ese nombre, y no se sabe que se hayan encontrado otros cuerpos en el sitio.

El Ejército no ha dicho qué pasó con el cuerpo de Shobaki ni ha publicado los nombres de los otros supuestos milicianos. El funcionario militar israelí dijo que Israel estaba “trabajando para presentar pruebas” de que operativos de Hamás fueron asesinados.

Jonathan Whittall, jefe interino en Gaza de la OCHA, la oficina humanitaria de la ONU, desestimó las acusaciones de que los paramédicos asesinados eran milicianos de Hamás, diciendo que el personal había trabajado con los mismos paramédicos anteriormente en la evacuación de pacientes de hospitales y otras tareas.

“Estos son equipos de paramédicos que personalmente he conocido antes”, dijo. “Fueron enterrados con sus uniformes y guantes puestos. Estaban listos para salvar vidas”.

___

Shurafa informó desde Deir al-Balah, Franja de Gaza; Keath y Sarah El Deeb desde El Cairo; Farnoush Amiri en las Naciones Unidas; Natalie Melzer en Tel Aviv, Israel, y Areej Hazboun contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.