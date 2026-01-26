-Israel recupera los restos del último rehén en Gaza, según su ejército

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉN, 26 ene (Reuters) - Israel ha recuperado los restos del último rehén que permanecía retenido en Gaza, dijo este lunes su ejército, cumpliendo así una condición clave de la fase inicial del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza

Los restos del oficial de policía Ran Gvili han sido identificados y serán devueltos para su entierro, dijo el ejército en un comunicado

Los restos de Gvili habían permanecido en Gaza desde que murió durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo miliciano palestino dirigió un ataque contra comunidades del sur de Israel, desencadenando una ofensiva israelí de dos años

Israel ha dicho que reabrirá el paso fronterizo de Rafah de Gaza con Egipto, la principal puerta de entrada del enclave al mundo, una vez finalizada la operación de búsqueda de los restos de Gvili

Un portavoz del Gobierno no hizo comentarios inmediatos cuando se le preguntó cuándo se reabriría el paso fronterizo

El comité palestino de tecnócratas respaldado por Estados Unidos para administrar Gaza ha dicho que la frontera se abriría esta semana

SIGUIENTE FASE DEL ACUERDO

Hamás e Israel acordaron en octubre un alto el fuego que preveía el cese total de los combates, así como la devolución de todos los rehenes vivos y fallecidos a cambio de la liberación de algunos palestinos detenidos por Israel

Gvili fue uno de los 251 rehenes secuestrados y trasladados a Gaza por milicianos durante el ataque del 7 de octubre de 2023. En el momento del acuerdo, quedaban 48 rehenes en Gaza, 28 de los cuales se creía que habían muerto, incluido Gvili

Incluso antes de que se encontrara el cadáver de Gvili, el Gobierno de Trump anunció que el acuerdo pasaría a su siguiente fase, que debe incluir la reconstrucción de Gaza y la desmilitarización del territorio

En un comunicado, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo que el hallazgo de los restos de Gvili confirma el compromiso de Hamás con el plan estadounidense para poner fin a la guerra

"Seguiremos defendiendo todos los aspectos del acuerdo, incluida la facilitación de la labor de la administración nacional de Gaza y la garantía de su éxito", dijo Qasem, refiriéndose al comité de tecnócratas. (Información de Alexander Cornwell; edición de Alexandra Hudson, Rami Ayyub y Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)