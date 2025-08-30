Israel reducirá o detendrá pronto la ayuda en el norte de Gaza mientras intensifica su ofensiva

JERUSALÉN (AP) — Israel ralentizará o detendrá pronto la entrega de ayuda humanitaria en zonas del norte de Gaza mientras amplía su ofensiva para intentar debilitar a Hamas, dijo un funcionario el sábado.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a la prensa, contó a The Associated Press que Israel suspenderá los lanzamientos de ayuda sobre la Ciudad de Gaza en los próximos días y reducirá la llegada de camiones a la parte norte del sitiado enclave mientras se prepara para evacuar a cientos de miles de residentes hacia el sur.

Israel declaró el viernes la Ciudad de Gaza como zona de combate, la calificó de bastión de Hamas y alegó que la red de túneles sigue en uso a pesar de varias incursiones a gran escala previas en la zona en los casi 23 meses que dura ya la guerra.

El anuncio se produjo semanas después de que Israel revelara sus planes para ampliar su ofensiva en la ciudad, donde cientos de miles se refugian y sufren hambruna. En los últimos días, el ejército ha intensificado los ataques en las afueras. Imágenes de video grabadas por AP durante la noche del viernes mostraron varias grandes explosiones en toda la Franja.

El comunicado del ejército sobre la reanudación de los combates se produjo mientras el número de muertos en Gaza aumentó a más de 63.000. El sábado, cuatro personas fallecieron por fuego israelí mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria en el centro del territorio, según funcionarios del hospital Awda, a donde fueron llevados los cuerpos.

No estaba claro cuándo comenzaría la pausa en la ayuda y cuándo se detendrían completamente los lanzamientos aéreos. Hasta el sábado, no había habido lanzamientos aéreos durante varios días en toda Gaza, una interrupción de los lanzamientos casi diarios de las últimas semanas.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre los lanzamientos aéreos o cómo proporcionará ayuda a los palestinos mientras intensificaba su ofensiva.

Un vocero del ejército, Avichay Adraee, instó el viernes a los palestinos a huir hacia el sur y apuntó que la evacuación era “inevitable”.

Los grupos de ayuda humanitaria advierten que una evacuación a gran escala de la Ciudad de Gaza agravaría la ya de por sí grave crisis humanitaria.

A principios de mes, la principal autoridad en crisis alimentarias declaró la hambruna en la ciudad y apuntó que medio millón de personas en toda la Franja padecían niveles catastróficos de hambre.

El sábado, el Ministerio de Salud gazatí reportó que 10 palestinos murieron a causa de la inanición y la desnutrición en las últimas 24 horas, incluyendo tres menores.

“Esa evacuación desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona en la Franja de Gaza puede absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, refugio y atención médica”, afirmó Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, en un comunicado el sábado.

Es imposible que una evacuación masiva de la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de forma segura y digna, añadió.

Cientos de residentes han comenzado a abandonar la ciudad, cargando lo poco que les queda en camionetas o carros tirados por burros. Para muchos, no es la primera vez que lo hacen.

Naciones Unidas indicó el jueves que 23.000 personas se fueron de la zona la semana pasada, pero muchos en la Ciudad de Gaza dicen que no hay ningún lugar seguro al que ir. Otros que ya se vieron obligados a ir al sur temen que la zona no pueda soportar tal afluencia de gente.

“No hay comida y ni siquiera hay agua. Y cuando la hay, no es segura para beber", dijo Amer Zayed mientras esperaba comida en un comedor benéfico en la ciudad sureña de Deir Al-Balah.

“Lo que agrava la situación es el desplazamiento de los residentes (...) El sufrimiento empeora cuando hay más desplazados”, expresó.

___

Shurafa informó desde Deir-al-Balah, Franja de Gaza.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.