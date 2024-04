israel refuerza sus defensas tras la advertencia de venganza de irán

(Añade la reacción de los mercados financieros en el párrafo 6)

JERUSALÉN, 4 abr (Reuters) - El ejército israelí suspendió el jueves los permisos en todas las unidades de combate, según informó en un comunicado, en medio de la preocupación por una posible escalada tras el asesinato de generales iraníes en Damasco esta semana, que suscitó amenazas de represalias.

"De acuerdo con la evaluación de la situación, se ha decidido suspender temporalmente las vacaciones de todas las unidades de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Las FDI están en guerra y el despliegue de fuerzas está bajo evaluación continua de acuerdo con las necesidades", dijo el ejército en un comunicado.

El miércoles, el ejército dijo que había reclutado reservistas para reforzar las defensas aéreas. Periodistas de Reuters y residentes de Tel Aviv afirmaron el jueves que se habían interrumpido los servicios de GPS, una medida aparentemente destinada a ahuyentar los misiles teledirigidos.

Irán ha prometido vengarse de la muerte de dos de sus generales y cinco asesores militares en un ataque aéreo el lunes contra un complejo diplomático iraní en Damasco, la capital siria.

La opinión generalizada era que se trataba de un ataque israelí, uno de los más importantes hasta la fecha contra intereses iraníes en Siria, que Israel no ha confirmado ni desmentido y que conlleva el riesgo de inflamar aún más la región.

Desde entonces, los inversores han estado nerviosos. El principal índice bursátil de la Bolsa de Tel Aviv, TA-125 , caía otro 2,2% el jueves, ampliando las pérdidas de esta semana a cerca del 4%. El shekel se debilitaba un 0,6% frente al dólar, a 3,73, y los precios de la deuda pública bajaban hasta un 0,4%.

Israel inició hace seis meses una guerra contra Hamás en Gaza, después de que este grupo llevara a cabo un ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre, y también ha estado intercambiando disparos casi a diario con Hezbolá, apoyada por Irán, en Líbano.

Hasta ahora, Irán ha evitado entrar directamente en el conflicto, mientras apoyaba los ataques de sus aliados contra objetivos israelíes y estadounidenses. Amos Yadlin, exjefe de los servicios de inteligencia israelíes, dijo que Irán puede elegir este viernes —el último del mes sagrado musulmán del Ramadán y Día de Quds (Jerusalén) iraní— para responder al ataque de Damasco, ya sea directamente o a través de un grupo aliado.

"No me sorprendería que Irán actuara mañana. Que no cunda el pánico. No corran a los refugios", dijo Yadlin, investigador principal del Centro Belfer de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, que citó los sistemas de defensa aérea de Israel.

"Estén atentos para mañana y entonces, dependiendo de las consecuencias del ataque, puede intensificarse", dijo Yadlin.