Israel registra por el momento la participación electoral más alta del siglo

Los colegios electorales de Israel han registrado hasta las 16.00 horas (hora local) un 47,5 por ciento de participación, la cifra más elevada desde los comicios de 1999, cuando en el mismo periodo de tiempo ya había depositado su voto un 51,8 por ciento del electorado.

Según ha informado el director general del Comité Central de Elecciones, Orly Ades, más de 3,2 millones de israelíes han acudido ya a las urnas, una cifra notablemente superior a las últimas elecciones, cuando en el mismo tramo la participación rondaba el 42,3 por ciento.

Sin embargo, la participación entre la población árabe no corre la misma suerte, pues apenas se sitúa en el 23 por ciento, según el centro aChord de la Universidad Hebrea, según informa el diario local 'The Times of Israel'.

Israel celebra este martes sus quintas elecciones desde 2019, unos comicios en los que uno de los principales puntos de interés se sitúa en el ex primer ministro Benjamin Netanyahu (1996 - 199 y 2009 - 2021) y sus aspiraciones para volver a hacerse con la jefatura de Gobierno.

De hecho, en un último intento por movilizar a los electores, Netanyahu, líder del partido Likud, ha compartido en sus redes sociales imágenes de supuestas filas de ciudadanos a la espera de poder votar.

Sin embargo, informes de verificación apuntan a que las imágenes corresponden a la votación de 2019, año en el que compartió las mismas instantáneas.

