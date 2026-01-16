Israel registra un aumento de casos de estrés postraumático y suicidio entre los militares

Por Emily Rose

JERUSALÉN, 16 ene (Reuters) -

Israel está lidiando con un dramático aumento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y del suicidio entre sus militares tras su asalto de dos años a Gaza, precipitado por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

Informaciones recientes del Ministerio de Defensa y de proveedores sanitarios han detallado la crisis de salud mental del ejército, que se conoce mientras persisten los combates en Gaza y Líbano y se recrudece la tensión con Irán.

La guerra de Gaza se extendió rápidamente con fuego transfronterizo entre Israel y Hezbolá de Líbano, y vio a cientos de miles de soldados y reservistas desplegados en ambos frentes en algunos de los combates más intensos de la historia del país.

Las fuerzas israelíes han matado a más de 71.000 palestinos en Gaza y a 4.400 en el sur de Líbano, según responsables gazatíes y libaneses, e Israel afirma que más de 1.100 militares han muerto desde el 7 de octubre.

La guerra ha dejado gran parte de Gaza destruida y sus 2 millones de habitantes carecen en su inmensa mayoría de alojamiento adecuado, alimentos o acceso a servicios médicos y sanitarios.

Especialistas palestinos en salud mental han dicho que los gazatíes están sufriendo "un volcán" de traumas psicológicos, y que un gran número de ellos busca ahora tratamiento, y que los niños sufren síntomas como terrores nocturnos e incapacidad para concentrarse.

CASOS DE TEPT ENTRE LOS SOLDADOS ISRAELÍES HAN AUMENTADO UN 40% DESDE 2023

Estudios israelíes muestran que la guerra ha pasado factura a la salud mental de los soldados que llevan a cabo los objetivos de guerra declarados por Israel de eliminar a Hamás en Gaza, recuperar a los rehenes allí y desarmar a Hezbolá.

Algunos soldados que sufrieron ataques cuando sus bases militares fueron invadidas por Hamás el 7 de octubre también tienen problemas.

El Ministerio de Defensa israelí afirma haber registrado un aumento de casi el 40% de los casos de TEPT entre sus soldados desde septiembre de 2023, y prevé que la cifra aumente un 180% de aquí a 2028. De los 22.300 soldados o personal en tratamiento por heridas de guerra, el 60% sufre postrauma, afirma el ministerio.

El ministerio ha ampliado la atención sanitaria prestada a quienes sufren problemas de salud mental, ha ampliado el presupuesto y dijo que se ha producido un aumento de cerca del 50% en el uso de tratamientos alternativos. (Información de Emily Rose; información adicional de Steven Scheer y Hannah Confino; edición de Rami Ayyub, Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)