Israel reitera que Hamás "será desarmado" en Gaza

"No hay ningún futuro para Hamás en la Franja de Gaza, y serán desarmados", afirmó el jueves una portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un día después de la proposición del movimiento islamista palestino de realizar solo un "congelamiento" de su arsenal.

"Hamás y las otras facciones terroristas no desempeñarán ningún papel en la gobernanza de Gaza, ni directamente, ni indirectamente, de ninguna forma", señaló a la prensa la portavoz Shosh Bedrosian.

Un poco antes, un responsable del gobierno, que pidió el anonimato, ya había previsto que "el grupo terrorista será desarmado y Gaza desmilitarizada".

El funcionario replicaba al ex número uno de Hamás, Jaled Mechaal, quien el miércoles dijo que "la idea de un desarme total es inaceptable".

Lo que se propone, había dicho Mechaal, es un "congelamiento o almacenamiento" para "dar garantías contra cualquier escalada militar desde Gaza".

"Es la idea sobre la que discutimos con los mediadores, y pienso que con una posición estadounidense pragmática (...) esa visión podría ser aceptada por la administración estadounidense", señaló.

El responsable de Hamás no "se opone" al despliegue de tropas a "lo largo de la frontera" para "separar" Gaza de Israel.

Pero rechaza que operen en el interior del territorio palestino, como previsto por el acuerdo de cese el fuego, pues según él, eso "semejaría a una ocupación".

Los mediadores, así como los países árabes e islámicos, pueden actuar como "garantes" para evitar una escalada, añadió.

La primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra, preveía, con el inicio de una tregua el 10 de octubre, la restitución de los rehenes vivos y muertos retenidos en Gaza, a cambio de centenares de presos palestinos detenidos en Israel.

Desde el miércoles solo queda el cuerpo de un rehén en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que espera "muy pronto" pasar a la segunda fase del plan, y anunció un nuevo encuentro con Trump el 29 de diciembre.

