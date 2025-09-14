LA NACION

Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La Vuelta

Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de La
Israel reprocha a Sánchez que "animara" a los manifestantes y la "vergüenza" de la cancelación de LaPhotogenic/Claudia Alba - Europa - Photogenic/Claudia Alba - Europa

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "animara" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista".

"Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha concluido.

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

LA NACION
Más leídas
  1. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    1

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  2. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    2

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

  3. Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
    3

    Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista

  4. Inter Miami perdió ante Charlotte: Messi picó un penal y el arquero se lo atajó con una mano
    4

    Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS

Cargando banners ...