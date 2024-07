Israel retira soldados de la ciudad de gaza dejando decenas de cadáveres, según servicios de rescate

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 12 jul (Reuters) - Las fuerzas israelíes se retiraron de algunos distritos de la ciudad de Gaza durante la noche, tras una feroz ofensiva militar de una semana de duración que dejó decenas de muertos y destrozos en viviendas y carreteras de la mayor zona urbana del enclave palestino, informaron el viernes residentes y servicios de rescate. La ofensiva, 10 meses después del inicio de la campaña israelí para eliminar a los combatientes de Hamás, tuvo lugar mientras los mediadores, respaldados por Estados Unidos, intentaban cerrar un acuerdo de paz que liberara a los rehenes tomados por los milicianos en su ataque transfronterizo del 7 de octubre. El Servicio Civil de Emergencias de Gaza dijo que los equipos habían recogido unos 60 cadáveres de palestinos muertos por las fuerzas israelíes durante la semana pasada en la zona de Tel al-Hawa y en los límites del barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza.

Tanto los residentes como los equipos de rescate advirtieron de que, aunque los tanques se retiraban de algunas zonas, los francotiradores y tanques israelíes seguían controlando el terreno elevado en algunos lugares, y advirtieron a los residentes de que no intentaran regresar a sus hogares en esas zonas. "Hay cuerpos esparcidos por las calles, cuerpos desmembrados, cuerpos de familias enteras, también hay cuerpos dentro de una casa de una familia entera que fue completamente quemada", dijo el portavoz de la Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmud Basal, en declaraciones recogidas por medios de comunicación de Gaza.

El ejército israelí había dicho el jueves que sus fuerzas estaban trabajando para desmantelar las capacidades de Hamás en la ciudad de Gaza, y que "sigue el derecho internacional y toma precauciones factibles para mitigar los daños a civiles". Dijo que no ocurría lo mismo con Hamás. Los brazos armados de Hamás y la Yihad Islámica dijeron que habían librado encarnizados combates contra las fuerzas israelíes, atacándolas con cohetes antitanque y fuego de mortero, matando e hiriendo a muchas personas. El ejército israelí no ha hecho ningún comentario sobre estas afirmaciones.

Hogar de más de una cuarta parte de los residentes del enclave palestino antes de la guerra, la ciudad de Gaza fue arrasada en su mayor parte a finales de 2023, pero cientos de miles de palestinos han regresado a sus hogares en las ruinas. Israel ha vuelto a ordenarles que salgan, aunque no está claro adónde pueden ir los residentes de forma segura. Israel controla la mayor parte de las fronteras de Gaza y también está atacando el centro y el sur de Gaza.

Los mediadores árabes intentan alcanzar un acuerdo de alto el fuego que liberaría a los israelíes retenidos como rehenes por Hamás a cambio de palestinos encarcelados por Israel. El viernes, un alto cargo de Hamás culpó a Israel de no haber aprovechado el impulso creado cuando la facción islamista abandonó hace una semana una exigencia clave de la oferta de alto el fuego elaborada por Estados Unidos para despejar el camino hacia un acuerdo. "Israel no ha adoptado una postura clara sobre la propuesta de Hamás. Tras discutirlo con los mediadores en Doha (Qatar), Israel les dijo que la delegación volvería para consultarlo con el Gobierno israelí", dijo a Reuters el alto cargo, que pidió que no se revelara su nombre. "Se trata de un intento de dilación y pérdida de tiempo", dijo el alto cargo.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que seguía comprometido con el marco de alto el fuego en Gaza que se estaba negociando y acusó al grupo miliciano palestino Hamás de hacer demandas que lo contradecían. Netanyahu no precisó cuáles eran esas exigencias.

Dos fuentes egipcias afirmaron el jueves que las conversaciones habían avanzado, pero que aún se estaba trabajando en los acuerdos de seguridad y las garantías de alto el fuego. Parte de las conversaciones se referían a un sistema de vigilancia electrónica a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto que podría permitir a Israel retirar sus tropas de la zona si se acuerda un alto el fuego, según dos fuentes egipcias y una tercera fuente familiarizada con el asunto.

Los combatientes dirigidos por Hamás mataron a 1.200 personas y tomaron más de 250 rehenes el 7 de octubre, según los recuentos israelíes. Desde entonces, las fuerzas israelíes han matado a más de 38.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

