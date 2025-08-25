Israel: Retira solicitud de nuevo embajador en Brasil

En un comunicado, la cancillería afirmó que las relaciones con Brasil se llevan ahora a un nivel diplomático más bajo.

"Después de que Brasil, inusualmente, se abstuviera de responder a la solicitud de aprobación del embajador Dagan, Israel retiró su solicitud, y las relaciones entre ambos países se están llevando ahora a un nivel diplomático más bajo", sostiene el comunicado del ministerio israelí.

El comunicado subraya que la "postura crítica y hostil que Brasil ha adoptado hacia Israel" tras la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 "se intensificó" por las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el año pasado.

Israel declaró a Lula "persona non grata" después de que acusara a Jerusalén de "genocidio" en Gaza, afirmando que el único paralelo histórico fue "cuando Hitler decidió matar a los judíos".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa manteniendo profundos vínculos con los numerosos círculos de amigos de Israel en Brasil", agrega el comunicado. Brasil retiró a su embajador en Israel el año pasado y aún no ha nombrado un reemplazo. (ANSA).