Israel revoca las visas de algunos diplomáticos australianos

Por Alexander Cornwell y Alasdair Pal

TEL AVIV/SÍDNEY, 18 ago (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo el lunes que revocó las visas de los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina, tras la decisión de Canberra de reconocer un Estado palestino y cancelar la visa de un legislador israelí.

El gobierno australiano dijo que había cancelado la visa de Simcha Rothman, un legislador de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu que abogó contra la creación de un Estado palestino y pidió que Israel se anexione Cisjordania ocupada.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, declaró que el embajador de Australia en Israel fue informado de la revocación de las visas de los representantes ante la Autoridad Palestina.

Como muchos países, Australia mantiene una embajada ante Israel en Tel Aviv y una oficina de representación ante la Autoridad Palestina en la ciudad cisjordana de Ramala.

"También he dado instrucciones a la embajada israelí en Canberra para que examine con cuidado cualquier solicitud oficial de visa australiana para entrar en Israel", escribió Saar en la red social X, calificando de "injustificable" la negativa de Australia a conceder visas a algunos israelíes.

El gobierno australiano no hizo comentarios de inmediato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino emitió un comunicado en el que condenó la decisión de Israel como ilegal y que "viola el derecho internacional".

Australia está dispuesta a reconocer un Estado palestino el mes que viene, una medida que espera que contribuya al impulso internacional hacia una solución basada en dos estados, un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes en poder de militantes palestinos.

(Editado en español por Carlos Serrano)