Israel: Sanitarios en ayuno por Gaza, boicot a fármacos

Promueven un día nacional de ayuno colectivo contra el genocidio en Gaza.

La campaña también llama a boicotear los productos farmacéuticos de la empresa israelí Teva, acusada de complicidad en el sistema de opresión en Palestina.

La iniciativa llega pocos días después del episodio del 20 de agosto en la Casa della Salute en Pratovecchio Stia (Arezzo), donde un médico y una enfermera fueron filmados tirando medicamentos israelíes, lo que desató polémica e investigaciones.

Además del ayuno nacional, que sigue a una iniciativa inicial del 29 de julio por parte de los operadores sanitarios toscanos, y que cuenta también con el apoyo del padre Luigi Ciotti, la movilización está acompañada por demandas específicas: que las instituciones sanitarias, las asociaciones profesionales, las universidades y los centros de investigación adopten una declaración formal que reconozca el genocidio en curso y se comprometa a combatirlo, en línea con la petición internacional Stop the Silence; que los médicos, farmacéuticos, pacientes, regiones y municipios apoyen el boicot a los medicamentos de Teva; y que el gobierno italiano suspenda inmediatamente los acuerdos militares y los suministros de armas a Israel, pidiendo simultáneamente un alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios.

Miles de profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, junto con más de 500 hospitales, centros comunitarios y asociaciones, ya se sumaron al ayuno, que tendrá lugar en varios hospitales italianos, desde el Policlínico Umberto I de Roma hasta el San Matteo de Pavía, desde el Policlínico de Bari hasta el Molinette de Turín, e incluso en centros más pequeños como la isla de Capraia.

Esto representa una movilización generalizada.

Los organizadores estiman que participarán unas 15.000 personas en toda Italia, incluyendo ciudadanos a quienes se les pide que renuncien a una comida, se tomen una foto con un cartel que diga "Ayuno por Gaza" y la publiquen en las páginas de Facebook e Instagram de la campaña.

Este ayuno colectivo es "un gesto de solidaridad y resistencia civil", explicó Simona Mattia, cirujana del Hospital Universitario Tor Vergata de Roma, además de "una forma de transformar la conciencia individual en una voz común que exige todo lo posible para detener esta abominación".

"Protestar como trabajadores sanitarios significa prestar atención incluso fuera de los hospitales, porque donde no hay justicia, no puede haber salud", agregó la psicóloga Patrizia Fistesmeier.

La red de promotores preparó un proyecto de resolución que se enviará a las direcciones generales, asociaciones profesionales y departamentos regionales, "para comprometer a las instituciones a no colaborar con entidades vinculadas a estados responsables de genocidio y a intentar, por todos los medios posibles, poner fin a lo que está sucediendo promoviendo iniciativas de sensibilización y formación sobre el respeto de los derechos humanos", explicó el anestesiólogo Jonathan Montomoli, cofundador de Rimini4Gaza.

Datos recientes de la ONU y la OMS confirman la presencia de una hambruna oficial en Gaza, con 600.000 personas afectadas por el hambre y 12.000 niños con desnutrición aguda.

"No queremos que nuestros hijos y nietos nos pregunten un día: '¿Qué hacían mientras se producía un genocidio?'", concluyeron los organizadores.

"El 28 de agosto, ayunemos juntos para romper el silencio", exhortaron. (ANSA).