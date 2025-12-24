Israel: Save the Children pide que Israel "revea exclusión de Gaza"

Lo informa la propia organización en un comunicado de prensa que describe una "emergencia humanitaria sin precedentes en Gaza".

"La organización —declara— insta a la comunidad internacional a presionar al gobierno israelí a garantizar que no imponga este nuevo sistema de registro, que representa un nuevo golpe potencialmente letal para la población de Gaza. Save the Children pide al Gobierno de Israel que reconsidere urgentemente las nuevas normas de inscripción para las organizaciones gubernamentales internacionales, que podrían poner en peligro la prestación de asistencia humanitaria vital a los niños y sus familias en Gaza".

Save the Children, señala la notificación, se encuentra entre las organizaciones internacionales a las que las autoridades israelíes les negaron la renovación de su registro para continuar brindando ayuda humanitaria a las comunidades palestinas a partir del 1 de enero de 2026. Sin el aviso, las organizaciones no podrán traer personal técnico internacional —esencial para intervenciones en el ámbito de la salud, hídrico y higiénico-sanitario— ni cubrir necesidades básicas a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania. Todo esto ocurre en un momento en que las necesidades de la población son enormes".

"No obstante las restricciones, Save the Children seguirá operando gracias a sus 300 empleados palestinos y socios locales en los Territorios Palestinos Ocupados, donde está debidamente registrada ante la Autoridad Palestina.

En 2025, la organización llegó a 1,9 millones de personas con programas multisectoriales apoyados por agencias de la ONU y cerca de 30 donantes", se lee en el texto. (ANSA).