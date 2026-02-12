Israel se ha unido a la Junta de Paz de Trump, según Netanyahu

Por Kanishka Singh

Israel se ha sumado a la iniciativa Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, según anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu el miércoles durante su visita a Washington, donde se reunió con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

Las imágenes difundidas el miércoles tras la reunión entre Netanyahu y Rubio mostraban a ambos sosteniendo un documento con la firma de Netanyahu sobre la adhesión de Israel a la organización. Netanyahu dijo en la red social X que "firmó la adhesión de Israel como miembro de la Junta de Paz".

Más tarde discutió sobre Irán con Trump.

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada a mediados de noviembre, autorizó a la junta y a los países que colaboran con ella a establecer una fuerza internacional de estabilización en Gaza, donde en octubre se inició un frágil alto el fuego en virtud de un plan de Trump que Israel y el grupo miliciano palestino Hamás aprobaron.

Según el plan de Trump para Gaza, la junta debía supervisar el gobierno temporal de Gaza. Posteriormente, Trump dijo que la junta, con él como presidente, se ampliaría para abordar los conflictos globales.

La junta celebrará su primera reunión el 19 de febrero en Washington para debatir la reconstrucción de Gaza.

Muchos expertos en derechos humanos afirman que el hecho de que Trump supervise un consejo encargado de supervisar los asuntos de un territorio extranjero se asemeja a una estructura colonial. Se espera que la presencia de Israel en la junta suscite más críticas, ya que los países han reaccionado con cautela a la invitación de Trump para unirse a la junta, puesta en marcha a finales de enero. A muchos expertos les preocupa que la junta pueda socavar a las Naciones Unidas.

Aunque algunos de los aliados de Washington en Oriente Próximo se han unido, muchos de sus aliados occidentales tradicionales se han mantenido al margen.

El alto el fuego en Gaza se ha violado repetidamente, con al menos 580 palestinos y cuatro soldados israelíes muertos desde que comenzó en octubre, según los recuentos palestinos e israelíes, respectivamente.

La siguiente fase del plan de Trump para Gaza exige resolver cuestiones complejas como el desarme de Hamás, que el grupo ha rechazado durante mucho tiempo, una mayor retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz.

El ataque de Israel a Gaza ha causado más de 72.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha provocado una crisis de hambre y ha desplazado internamente a toda la población de Gaza.

Varios expertos en derechos humanos, académicos y una investigación de la ONU afirman que se trata de un genocidio. Israel califica sus acciones de legítima defensa después de que milicianos liderados por Hamás mataran a 1.200 personas y tomaran más de 250 rehenes en un ataque a finales de 2023.

