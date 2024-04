Israel se prepara para evacuar a los civiles de ráfah antes de la ofensiva

Por Dan Williams

JERUSALÉN, 24 abr (Reuters) - Israel ha adquirido decenas de miles de tiendas de campaña para los civiles palestinos que pretende evacuar de Ráfah en las próximas semanas antes de un asalto prometido contra la ciudad que considera el último bastión de Hamás en la Franja de Gaza, dijeron fuentes israelíes el miércoles.

Junto a la frontera egipcia, la población de Ráfah se ha visto incrementada por más de un millón de palestinos que huyeron de la ofensiva israelí en el resto de Gaza, iniciada hace más de seis meses.

Su destino preocupa tanto a las potencias occidentales como a El Cairo, que ha descartado cualquier entrada de refugiados al Sinaí egipcio.

Tras semanas de conversaciones con Estados Unidos sobre salvaguardias civiles, el Ministerio de Defensa israelí ha comprado 40.000 tiendas, cada una con capacidad para entre 10 y 12 personas, para los palestinos reubicados desde Ráfah, según fuentes gubernamentales israelíes.

Un vídeo difundido en internet parece mostrar hileras de tiendas blancas cuadradas levantándose en Jan Yunis, una ciudad situada a unos 5 kilómetros de Ráfah.

Reuters no pudo comprobarlo, pero recibió imágenes de la empresa de satélites Maxar que mostraban múltiples campamentos de tiendas de campaña en terrenos de Jan Yunis que habían quedado desocupados el 7 de abril.

El Ministerio de Defensa israelí declinó todo comentario.

Fuentes gubernamentales dijeron que el gabinete de guerra del primer ministro, Benjamin Netanyahu, tenía previsto reunirse en las próximas dos semanas para autorizar las evacuaciones de civiles —que se espera que duren alrededor de un mes— como primera fase de la barrida de Ráfah.

La oficina de Netanyahu no hizo comentarios de inmediato.

Aunque no se ha hablado de planes de batalla concretos, el ejército israelí ha dado cada vez más señales de estar dispuesto a atacar Ráfah.

"Hamás fue duramente golpeado en el sector norte. También fue duramente golpeada en el centro de la Franja. Y pronto lo será también en Ráfah", dijo el martes a la televisión pública Kan el general de brigada Itzik Cohen, comandante de la 162º División que opera en Gaza.

"Hamás debería saber que cuando las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) entren en Ráfah, lo mejor será que levante las manos en señal de rendición. Ráfah no será la Ráfah de hoy. (...) No habrá municiones allí. Y no habrá rehenes".

El miércoles, el ejército dijo que había movilizado dos brigadas de reservistas para misiones en Gaza.

Israel afirma que Ráfah alberga cuatro batallones de combate intactos de Hamás que han sido reforzados por miles de combatientes del grupo miliciano islamista en retirada. La victoria en la guerra de Gaza, iniciada tras la matanza y el secuestro transfronterizos de Hamás el 7 de octubre, es imposible sin tomar Ráfah, aplastar a Hamás y recuperar a los rehenes que haya allí, afirma Israel.

Hamás no hace comentarios sobre el movimiento de sus fuerzas.

En un discurso pronunciado el martes con motivo del 200º día de guerra, el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Ubaida, afirmó que Israel sólo ha conseguido "humillación y derrota" en una campaña en la que, según fuentes médicas de Gaza, han muerto más de 34.000 palestinos.

Hamás mató a 1.200 personas y secuestró a 253 el 7 de octubre, según los recuentos israelíes. De dichos rehenes, 129 permanecen en Gaza, según las autoridades israelíes. Más de 260 soldados israelíes han muerto en combates terrestres desde el 20 de octubre, según el ejército.

Para los desplazados de Ráfah, otra evacuación parece sombría.

Aya, de 30 años, que ha estado viviendo temporalmente en la ciudad con su familia en una escuela, dijo que está considerando la posibilidad de marcharse. Pero le preocupa que sea demasiado peligroso. Dijo que algunas familias se habían trasladado recientemente a un campo de refugiados en la zona costera de Al-Mawasi, pero sus tiendas se incendiaron cuando cayeron proyectiles de tanques en las inmediaciones.

"Tengo que decidir si me voy de Ráfah porque mi madre y yo tememos que se produzca una invasión repentina y no tengamos tiempo de escapar", dijo. "¿Adónde vamos?"

H. A. Hellyer, investigador asociado principal de estudios de seguridad internacional en el Royal United Services Institute británico, dijo que esperaba el asalto a Ráfah "más pronto que tarde" porque Netanyahu está bajo presión para cumplir sus objetivos declarados de rescatar a los rehenes y matar a todos los dirigentes de Hamás.

"La invasión de Ráfah es inevitable por la forma en que ha enmarcado todo esto", dijo. Pero no será posible que todos abandonen la ciudad, por lo que "si envía a los militares a Ráfah, va a haber muchas muertes".

Egipto ha advertido a Israel de que no avance sobre Ráfah. Según el Servicio de Información del Estado egipcio, tal movimiento "provocaría masacres humanas masivas, pérdidas (y) destrucción generalizada". (Escrito por Dan Williams; información adicional de Andrew MacAskill y Nidal al-Mughrabi; edición de Gerry Doyle y Angus MacSwan; editado en español por Tomás Cobos)