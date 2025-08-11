Israel: seis reporteros muertos en Gaza en ataque israelí

(ANSA) - GAZA, 11 AGO - El número de muertos por un ataque israelí contra una tienda de campaña utilizada por la emisora catarí Al Jazeera en la ciudad de Gaza ha ascendido a seis, según la Defensa Civil local y un funcionario hospitalario.

"El fotoperiodista Mohammed Al-Khaldi falleció a causa de sus heridas. Esto eleva el número de muertos por este ataque a seis", declaró Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil en la Franja de Gaza. Al Jazeera había anunciado la muerte de dos periodistas y tres camarógrafos.

Mohammed Al-Khaldi era un periodista independiente que colaboraba ocasionalmente con medios locales.

Mohammed Abu Salmiya, director del Hospital Al-Shifa, cerca de donde se instaló la carpa, confirmó su muerte esta mañana "debido a sus heridas". Entre las víctimas del ataque se encontraba un destacado reportero de Al Jazeera en Gaza, Anas al-Sharif, de 28 años, a quien el ejército israelí declaró tener como objetivo un "terrorista".

Los funerales de los cinco empleados de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, muertos anoche en un ataque israelí contra Gaza, entre ellos un reportero especialmente conocido en la zona, se celebrarán hoy en el territorio palestino devastado por 22 meses de guerra.

En un momento en que el gobierno israelí demuestra determinación en la implementación de su nuevo plan operativo en el territorio palestino, Al Jazeera informó de la muerte de cinco de sus empleados en un "ataque israelí selectivo" contra una carpa en la ciudad de Gaza, frente al Hospital Al-Shifa.

Los cinco hombres son Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, junto con los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. Un periodista independiente, Mohammed Al-Khaldi, quien colaboraba ocasionalmente con medios locales, también murió en el ataque israelí, según el director del hospital.

