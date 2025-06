Israel señala que la campaña contra Irán puede acabar pronto, pero mucho depende de Teherán

*

Israel se arriesga a una "guerra de desgaste"



Autoridades afirman que el final del conflicto depende de Irán



Irán podría optar por seguir disparando a Israel



Economía israelí no puede permitirse un cierre prolongado

Por Maayan Lubell, Alexander Cornwell y Crispian Balmer

JERUSALÉN/TEL AVIV, 23 jun (Reuters) - Israel quiere concluir pronto su campaña en Irán y transmitió el mensaje a Estados Unidos, según tres funcionarios israelíes, aunque mucho depende del próximo movimiento de su adversario.

Según otros dos funcionarios, los dirigentes israelíes están tratando de elaborar una estrategia de salida precisa que concluya la campaña y ponga fin a los ataques con misiles y drones de Irán, para evitar que las incursiones de venganza paralicen el país.

Otra fuente informada en el asunto dijo que los militares han señalado que estaban cerca de lograr sus objetivos.

Pero aunque Israel eligió el momento para lanzar su ataque sorpresa contra Irán, no puede controlar cuándo termina el conflicto y corre el riesgo de verse arrastrado a una costosa guerra de desgaste si Teherán opta por prolongar el enfrentamiento, afirman funcionarios y analistas.

Desde que desencadenó su ofensiva en la madrugada del 13 de junio, Israel ha matado a altos generales y científicos nucleares iraníes, ha desmantelado sistemas de defensa antiaérea y ha atacado múltiples emplazamientos relacionados con la energía atómica e instalaciones de misiles balísticos.

"Aún no hemos llegado a ese punto, pero parece más una cuestión de días que de semanas", dijo Eran Lerman, ex viceasesor israelí de Seguridad Nacional, en comentarios que coinciden con las opiniones de los tres funcionarios israelíes.

"El final del juego no está tan lejos desde el punto de vista israelí", afirmó.

El domingo, Israel recibió un importante espaldarazo cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos se unió a las hostilidades, atacando tres complejos nucleares iraníes con bombas masivas que destruyen búnkeres y que Israel no tiene en su arsenal.

Horas después, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a periodistas que Israel estaba cerca de cumplir sus objetivos y no tenía ningún deseo de prolongar la operación.

"No proseguiremos nuestras acciones más de lo necesario", dijo.

Cuando se alcancen los objetivos, la operación habrá concluido y cesarán los combates", agregó. Eso podría resultar una ilusión. El domingo y el lunes, Irán disparó andanadas de misiles balísticos a lo largo y ancho de Israel, haciendo que millones de personas huyeran a los búnkers mientras los cohetes interceptores surcaban el cielo derribando la mayoría de los proyectiles, pero no todos. Los ataques de misiles han provocado la muerte de 24 civiles y dañado o destruido cientos de edificios, dejando a miles de personas sin hogar. Tel Aviv, centro comercial de Israel, ha sido un objetivo frecuente. Israel ha adoptado una postura más estricta en tiempos de guerra: las empresas no esenciales y las escuelas están cerradas y su espacio aéreo está sellado a todos los vuelos excepto a unos pocos. La vibrante economía israelí no puede permitirse un bloqueo largo. Y los israelíes están cada vez más cansados de la guerra contra Hamas, aliado de Irán en Gaza, desencadenada por el ataque del grupo militante palestino del 7 de octubre de 2023. A pesar de que los funcionarios israelíes dijeron públicamente que los objetivos de la guerra estaban cerca de ser alcanzados, un funcionario europeo y dos diplomáticos extranjeros en Oriente Medio indicaron que ese mensaje de Israel no había llegado a los aliados y socios no estadounidenses. Funcionarios militares y gubernamentales han reconocido que la duración de la campaña de Israel depende de Teherán. "Depende de los iraníes", dijo un oficial militar la semana pasada. Si Irán se abstiene de una nueva escalada, los funcionarios creen que hay razones para poner fin a la operación más pronto que tarde. Analistas afirman que Irán puede optar por minimizar la importancia de los ataques estadounidenses, consolidar el poder internamente y mantener un fuego limitado de misiles contra Israel usando las lanzaderas que le quedan. "La única opción es seguir disparando a Israel, cosa que harán, pero de forma muy calculada", dijo Sima Shine, exfuncionario del Mossad y analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv. "Entienden que sus capacidades no son infinitas, así que las están racionando", agregó. (Reporte adicional de Howard Goller, escrito por Crispian Balmer, editado en español por Lucila Sigal)