LA NACION

Israel: Smotrich, "Perdí la fe en que Netanyahu pueda ganar"

Lo dijo el ministro de Finanzas israelí

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel: Smotrich, "Perdí la fe en que Netanyahu pueda ganar"
Israel: Smotrich, "Perdí la fe en que Netanyahu pueda ganar"Maya Alleruzzo - AP

Lo reportó Ynet.

A pesar de su postura, Smotrich parece no tener intención de dimitir de su cargo.

"También apoyé medidas que, en mi opinión, eran menos correctas", explicó Smotrich, "y seguí en el gobierno".

Concluyó con un llamamiento a Netanyahu: "Aún no es tarde para cambiar de opinión. Reúnan al gobierno y anuncien inequívocamente que no habrá más pasos intermedios, que no habrá más acuerdos parciales, que esta vez aspiramos a una victoria clara que conduzca a la rendición total de Hamás y al retorno de todos los rehenes de una sola vez, o bien a su destrucción y la anexión de amplias zonas de la Franja de Gaza". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
    1

    Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia

  2. La suspensión de la conferencia de Russo, el mensaje de Paredes y las fuertes quejas en Racing
    2

    Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje

  3. Los rumores sobre la salud de un aliado clave de Putin encienden alarmas en el Kremlin
    3

    “Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin

  4. Rige una alerta amarilla por lluvias fuertes y frío extremo en tres provincias
    4

    Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas

Cargando banners ...