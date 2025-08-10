Israel: Smotrich, "Perdí la fe en que Netanyahu pueda ganar"

Lo reportó Ynet.

A pesar de su postura, Smotrich parece no tener intención de dimitir de su cargo.

"También apoyé medidas que, en mi opinión, eran menos correctas", explicó Smotrich, "y seguí en el gobierno".

Concluyó con un llamamiento a Netanyahu: "Aún no es tarde para cambiar de opinión. Reúnan al gobierno y anuncien inequívocamente que no habrá más pasos intermedios, que no habrá más acuerdos parciales, que esta vez aspiramos a una victoria clara que conduzca a la rendición total de Hamás y al retorno de todos los rehenes de una sola vez, o bien a su destrucción y la anexión de amplias zonas de la Franja de Gaza". (ANSA).