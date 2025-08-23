Israel: Smotrich, “quien no deje Gaza City, muera o se rinda”

“Hemos ordenado una operación rápida. En mi opinión, pueden sitiarlos. Quienes no evacuen, no los dejen salir. Sin agua ni electricidad, pueden morir de hambre o rendirse. Esto es lo que queremos, y ustedes son capaces de hacerlo”, declaró Smotrich, según el Canal 12 y el Times of Israel.

En la cita, Zamir explicó que, además de la ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel también operan en otras zonas como Jan Yunis y Rafah. "Esto no es lo que ordenó el liderazgo político. No quieren derrotar a Hamás", le dijo Smotrich a Zamir, quien a su vez respondió: "No entienden nada. No saben qué es una brigada ni un batallón. Lleva tiempo".

Benjamin Netanyahu y su principal asesor, Ron Dermer, declararon durante la reunión que Israel cuenta con el pleno apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, pero que tiene un plazo limitado para completar su ofensiva militar planeada para la ciudad de Gaza. De acuerdo con el Canal 12, ambos declararon que Trump desea una operación rápida y decisiva y que no quiere que la guerra contra Hamás se prolongue en el tiempo.

