LA NACION

Israel: Smotrich, “quien no deje Gaza City, muera o se rinda”

Frases shock del ministro de Finanzas.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel: Smotrich, “quien no deje Gaza City, muera o se rinda”
Israel: Smotrich, “quien no deje Gaza City, muera o se rinda”

“Hemos ordenado una operación rápida. En mi opinión, pueden sitiarlos. Quienes no evacuen, no los dejen salir. Sin agua ni electricidad, pueden morir de hambre o rendirse. Esto es lo que queremos, y ustedes son capaces de hacerlo”, declaró Smotrich, según el Canal 12 y el Times of Israel.

En la cita, Zamir explicó que, además de la ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel también operan en otras zonas como Jan Yunis y Rafah. "Esto no es lo que ordenó el liderazgo político. No quieren derrotar a Hamás", le dijo Smotrich a Zamir, quien a su vez respondió: "No entienden nada. No saben qué es una brigada ni un batallón. Lleva tiempo".

Benjamin Netanyahu y su principal asesor, Ron Dermer, declararon durante la reunión que Israel cuenta con el pleno apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, pero que tiene un plazo limitado para completar su ofensiva militar planeada para la ciudad de Gaza. De acuerdo con el Canal 12, ambos declararon que Trump desea una operación rápida y decisiva y que no quiere que la guerra contra Hamás se prolongue en el tiempo.

(ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Pumas-All Blacks y Sudáfrica-Australia, el clásico rosarino con Di María, San Lorenzo, fútbol europeo e Inter Miami
    1

    Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami

  2. El "segundo violín" al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
    2

    Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78

  3. Un especialista mencionó “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
    3

    Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei

  4. El nocaut del año: un derechazo brutal del "Diamante negro" brasileño y la reacción de Jake Paul
    4

    El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round

Cargando banners ...