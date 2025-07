Israel sopesa tregua en Gaza tras el visto bueno de Hamas a unas negociaciones

Israel prepara su respuesta después de que Hamás se declarara dispuesto a negociar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza, donde las operaciones del ejército israelí dejaron 32 muertos este sábado, según la Defensa Civil.

"No se ha tomado ninguna decisión al respecto por el momento", declaró a mediodía a la AFP un cargo del gobierno israelí.

Según varios medios locales, está previsto que el gabinete de seguridad israelí se reúna el sábado por la noche.

El movimiento islamista palestino Hamás anunció el viernes que estaba listo para "empezar de inmediato" negociaciones sobre la última propuesta de tregua auspiciada por Estados Unidos y con la mediación de Catar y Egipto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que podría haber un acuerdo "la próxima semana", pero es una situación que "cambia día a día", admitió.

"Tenemos que poner fin a esto. Tenemos que hacer algo por Gaza", insistió Trump, que el lunes recibirá en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Esperamos que haya una tregua", declaró a la AFP Karima Al Ras, una mujer gazatí.

"Los pasos fronterizos se abrirán y podrá llegar la harina. La gente espera harina desesperadamente y muere cuando va a buscar comida para sus hijos”. Según una fuente palestina cercana a las discusiones, la propuesta estadounidense “comprende una tregua de 60 días” durante la cual Hamás liberaría a la mitad de los rehenes israelíes aún vivos a cambio de la excarcelación de presos palestinos detenidos en Israel. De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del movimiento palestino en Israel, que desencadenó la guerra, 49 siguen cautivas en Gaza, 27 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí. Dos cooperantes estadounidenses heridos Sobre el terreno, el ejército israelí amplió recientemente sus operaciones militares en la Franja de Gaza, que se encuentra en una situación humanitaria crítica casi 21 meses después del inicio de las hostilidades. Según Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, 32 personas murieron desde la madrugada del sábado en varias operaciones israelíes. “La explosión fue aterradora, muchas tiendas ardieron, las mujeres y los niños estaban aterrorizados”, declaró a la AFP Mohammed Khafaja, que aseguró haber perdido a su tío y a varios de sus primos en un bombardeo nocturno en Jan Yunis. Contactado por la AFP, el ejército israelí dijo que no estaba en condiciones de comentar ningún ataque en particular en ausencia de coordenadas geográficas precisas. La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, anunció que dos empleados estadounidenses resultaron heridos en un “atentado” en un centro de distribución de ayuda en el sur del territorio palestino, y se encontraban estables. “El ataque fue perpetrado, según las primeras informaciones, por dos asaltantes que lanzaron dos granadas contra los estadounidenses al final de una distribución de ayuda que, por lo demás, fue un éxito”, precisó la GHF. Las restricciones a la prensa en Gaza y las dificultades para acceder a numerosos puntos implican que la AFP no puede verificar de manera independiente las afirmaciones de las distintas partes. El ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 resultó en la muerte de 1219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP en base a datos oficiales israelíes. Al menos 57.338 palestinos han muerto en la ofensiva israelí en Gaza, sobre todo civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás, unas estadísticas que la ONU considera fiables. bur-sdu/mj/bfi/hgs/avl