Israel: Súplica del Foro de Familias de Rehenes a la Cruz Roja

Los últimos informes médicos -escribió- revelan un "riesgo inmediato de muerte para los rehenes" tras 668 días de inanición deliberada en cautiverio.

En este momento, "la única respuesta humanitaria significativa sería el regreso inmediato de todos los rehenes a Israel, donde podrán recibir atención médica vital y continua en un entorno clínico adecuado".

Mientras tanto, "de ser posible una visita de delegados del CICR", el Foro solicita que se permita el acceso regular y directo de los delegados a cada rehén, que el Comité o su personal médico proporcionen evaluación y tratamiento médico integral y continuo, y que se brinde apoyo nutricional prudente y bajo supervisión médica en casos de desnutrición grave, para prevenir el síndrome de realimentación".

También solicitó que se facilite el intercambio de mensajes entre los rehenes y sus familiares.

"En cuanto a los rehenes fallecidos -añadió la carta- recalcamos que negarles el derecho a la sepultura constituye una grave violación de la dignidad humana y un abuso contra sus familias. Impedir el regreso de los fallecidos prolonga el sufrimiento y causa graves daños a la salud física y mental de estas familias". (ANSA).