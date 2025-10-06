Israel tacha de "inhumano" que España vote el embargo de armas el día de los dos años del ataque de Hamás

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - La Embajada de Israel en España ha calificado de "perverso, inhumano y aberrante" que el Congreso de los Diputados español vaya a someter a votación este martes 7 de octubre, el mismo día en el que se cumplen dos años del ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el decreto ley del embargo de armas, una decisión "cínica y condenable" que achaca a la "obsesión antisraelí" del Gobierno español. En un comunicado, la Embajada ha señalado que la elección de esta fecha para la convalidación del decreto es especialmente "delicada", más cuando se está negociando la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego a la ofensiva militar. "Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante, cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías están de luto, recordando a sus víctimas", han reprochado desde la Embajada. El decreto ley está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero requiere de la ratificación del Congreso para seguir vigente y, para pasar ese trámite, se podía haber esperado hasta finales de octubre. El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este lunes a 67.160 los muertos y 169.679 los heridos desde el inicio de la ofensiva militar en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y 250 secuestrados.